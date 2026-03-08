https://crimea.ria.ru/20260308/152-drona-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-shest-chasov-1153790297.html
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили над регионами России 152 беспилотника ВСУ, в том числе шесть – над Азовским морем и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 103 дрона сбиты над Брянской областью, 13 – над Тульской, 12 – над Калужской областью. 10 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, три над Курской областью, по два – над Московским регионом и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
