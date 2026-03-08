Рейтинг@Mail.ru
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
Средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили над регионами России 152 беспилотника ВСУ, в том числе шесть – над Азовским морем и Крымом
2026-03-08T14:57
2026-03-08T14:59
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили над регионами России 152 беспилотника ВСУ, в том числе шесть – над Азовским морем и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 103 дрона сбиты над Брянской областью, 13 – над Тульской, 12 – над Калужской областью. 10 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, три над Курской областью, по два – над Московским регионом и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
Новости
ru-RU
министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма
14:57 08.03.2026 (обновлено: 14:59 08.03.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение шести часов уничтожили над регионами России 152 беспилотника ВСУ, в том числе шесть – над Азовским морем и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: … 4 – над акваторией Азовского моря, 2 – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 103 дрона сбиты над Брянской областью, 13 – над Тульской, 12 – над Калужской областью. 10 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, три над Курской областью, по два – над Московским регионом и Краснодарским краем.
