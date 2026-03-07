Жилой дом загорелся в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20260307/zhiloy-dom-zagorelsya-v-sevastopole-1153771344.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.По данным спасателей, вызов на улицу Волочаевская поступил в субботу в 9 часов 5 минут.Площадь пожара составила 20 квадратных метров, полностью огонь ликвидировали в 09:53. К работам привлекали 11 специалистов и 3 единицы техники чрезвычайного ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в СевастополеСмертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
