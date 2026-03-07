Рейтинг@Mail.ru
Жилой дом загорелся в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/zhiloy-dom-zagorelsya-v-sevastopole-1153771344.html
Жилой дом загорелся в Севастополе
Жилой дом загорелся в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Жилой дом загорелся в Севастополе
В Севастополе огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T11:21
2026-03-07T11:21
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс севастополя
севастополь
новости севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153771019_0:326:768:758_1920x0_80_0_0_c01575e895f136cd2bbd7cf97276d0b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.По данным спасателей, вызов на улицу Волочаевская поступил в субботу в 9 часов 5 минут.Площадь пожара составила 20 квадратных метров, полностью огонь ликвидировали в 09:53. К работам привлекали 11 специалистов и 3 единицы техники чрезвычайного ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный пожар произошел в БалаклавеДвое детей и трое взрослых спасены на пожаре в СевастополеСмертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153771019_0:254:768:830_1920x0_80_0_0_f0ec43dbeec9fbdba633bc2003a05e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс севастополя, севастополь, новости севастополя, происшествия
Жилой дом загорелся в Севастополе

В Севастополе произошел пожар в частном жилом доме

11:21 07.03.2026
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе огнеборцы ликвидировали пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
По данным спасателей, вызов на улицу Волочаевская поступил в субботу в 9 часов 5 минут.
"Сотрудники МЧС России незамедлительно прибыли к месту. Выяснили, что пламя охватило кровлю здания, погибших и пострадавших нет. На тушение сразу же подали стволы. Локализовать огонь удалось за 9 минут", – сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров, полностью огонь ликвидировали в 09:53. К работам привлекали 11 специалистов и 3 единицы техники чрезвычайного ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельный пожар произошел в Балаклаве
Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в Севастополе
Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
 
ПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)МЧС СевастополяСевастопольНовости СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:12Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
11:44Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину
11:21Жилой дом загорелся в Севастополе
11:18Рейд в Севастополе открыли
11:16Иран постановил не атаковать соседние страны первым
11:05Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура
10:56Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
10:43Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение
10:02В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
09:33Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
08:44Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
08:01124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России
07:48Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту
07:13Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
Лента новостейМолния