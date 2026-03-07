Рейтинг@Mail.ru
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T14:41
2026-03-07T14:41
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
ядерная энергетика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях."Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", - подчеркнула дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, ядерная энергетика, новости
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ

Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - Мария Захарова

14:41 07.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последние годы тема ядерной энергетики, атомной энергии становится частью политических манипуляций и спекуляций. Конечно, это всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество", - сказала Захарова.
Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.
"Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", - подчеркнула дипломат.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
3 марта, 13:55
Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаЯдерная энергетикаНовости
 
