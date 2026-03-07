https://crimea.ria.ru/20260307/yadernaya-energetika-stanovitsya-chastyu-politicheskikh-manipulyatsiy---mid-rf-1153774381.html
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T14:41
2026-03-07T14:41
2026-03-07T14:41
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
ядерная энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151370415_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_f81428a4a36011d0f8bf7ab01265b92c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Тема ядерной энергетики в последние годы становится частью политических манипуляций и спекуляций, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что сейчас ядерная проблематика используется Западом исключительно в контексте не повышения безопасности, а манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях."Как с точки зрения политической риторики и действий на международных площадках, в международных отношениях, так и на практике", - подчеркнула дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260303/lavrov-sprognoziroval-yadernye-riski-iz-za-operatsii-protiv-irana-1153650430.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151370415_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_1b05d678b076c789237e52bd7f1a2134.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, ядерная энергетика, новости
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - Мария Захарова