Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину
В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы в связи с учениями военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы в связи с учениями военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, крым
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы

11:44 07.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы в связи с учениями военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
