Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину

07.03.2026

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину

В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы в связи с учениями военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы в связи с учениями военных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии слышна стрельба – причинаВ Севастополе по всему побережью будут слышны взрывыСтрельба в Сочи – власти назвали причину

