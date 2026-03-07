https://crimea.ria.ru/20260307/vyekhal-na-vstrechku-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-v-dtp-v-sochi-1153773692.html

Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи

Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи

74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T13:48

2026-03-07T13:48

2026-03-07T13:49

дтп

происшествия

сочи

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153773355_0:28:709:427_1920x0_80_0_0_e99c2ccc2cae6b388a20e429f77b006f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла утром в субботу на автодороге вблизи поселка Головинка, на мосту. 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После удара его машина опрокинулась.Другая пассажирка Hyundai находится в коме. Водитель Volkswagen госпитализирована, уточнили в МВД.Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварииДвухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, сочи, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости