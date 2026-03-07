https://crimea.ria.ru/20260307/vyekhal-na-vstrechku-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-v-dtp-v-sochi-1153773692.html
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T13:48
2026-03-07T13:48
2026-03-07T13:49
дтп
происшествия
сочи
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153773355_0:28:709:427_1920x0_80_0_0_e99c2ccc2cae6b388a20e429f77b006f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла утром в субботу на автодороге вблизи поселка Головинка, на мосту. 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После удара его машина опрокинулась.Другая пассажирка Hyundai находится в коме. Водитель Volkswagen госпитализирована, уточнили в МВД.Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварииДвухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153773355_52:0:657:454_1920x0_80_0_0_6f72603374c3a9e88ad0e1c6306a5647.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, сочи, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
МВД: пенсионерка погибла и еще двое пострадали в ДТП в Сочи
13:48 07.03.2026 (обновлено: 13:49 07.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла утром в субботу на автодороге вблизи поселка Головинка, на мосту. 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После удара его машина опрокинулась.
"В ДТП пострадали: пассажиры Hyundai – 53 и 74-ти лет, а также 40-летняя женщина-водитель Volkswagen. 74-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи", – информируют в полиции.
Другая пассажирка Hyundai находится в коме. Водитель Volkswagen госпитализирована, уточнили в МВД.
Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: