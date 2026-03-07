Рейтинг@Mail.ru
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла утром в субботу на автодороге вблизи поселка Головинка, на мосту. 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После удара его машина опрокинулась.Другая пассажирка Hyundai находится в коме. Водитель Volkswagen госпитализирована, уточнили в МВД.Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварииДвухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи

13:48 07.03.2026 (обновлено: 13:49 07.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла утром в субботу на автодороге вблизи поселка Головинка, на мосту. 53-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. После удара его машина опрокинулась.
"В ДТП пострадали: пассажиры Hyundai – 53 и 74-ти лет, а также 40-летняя женщина-водитель Volkswagen. 74-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи", – информируют в полиции.
Другая пассажирка Hyundai находится в коме. Водитель Volkswagen госпитализирована, уточнили в МВД.
Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.
