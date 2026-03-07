Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/vsu-vyskakivali-iz-pod-zemli-v-tyl-boytsy-rasskazali-o-shturme-grafskogo-1153775289.html
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского - РИА Новости Крым, 07.03.2026
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T15:59
2026-03-07T15:59
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e60ca72fd699f6ff84a664a7f8429de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений рассказали в видеоролике, опубликованном в официальном канале Минобороны России в МАХ.Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль село Графское в Харьковской области 25 февраля, сообщали ранее в Минобороны РФ.Далее, по словам "Спартака", наши бойцы выявили закрепленные позиции врага – несколько домов, совмещенных под землей, по которым отработала крупная артиллерия. Так были обнаружены тоннельные пути.По словам командира штурмовой роты с позывным "Шумный", выполнить задание помогло взаимодействия операторов БПЛА и военнослужащих штурмовых групп."Заводили группами в количестве 3, 4 и 5 человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью. Всегда при помощи взвода БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали об опасности. Без них сейчас никуда", – подчеркнул "Шумный".Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.По состоянию на февраль Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперацииСтрашные потери Киева: новые цифры МинобороныВ Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_8f73fa10a8c48a014b4d74f94bbc16a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского

В Графском харьковской области ВСУ построили тоннели от домов под землей - Минобороны

15:59 07.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики группировки войск "Север"
Штурмовики группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений рассказали в видеоролике, опубликованном в официальном канале Минобороны России в МАХ.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль село Графское в Харьковской области 25 февраля, сообщали ранее в Минобороны РФ.
"Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке и в итоге почти с тыла к нам выскочили враги. Среагировал наш пулеметчик и полностью отработал – не дал зайти врагу в тыл", – говорит командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным "Спартак"
Далее, по словам "Спартака", наши бойцы выявили закрепленные позиции врага – несколько домов, совмещенных под землей, по которым отработала крупная артиллерия. Так были обнаружены тоннельные пути.
"Отрезали их, они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим, и была проведена успешно зачистка данного участка и задание выполнено", – констатировал он.
По словам командира штурмовой роты с позывным "Шумный", выполнить задание помогло взаимодействия операторов БПЛА и военнослужащих штурмовых групп.
"Заводили группами в количестве 3, 4 и 5 человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью. Всегда при помощи взвода БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали об опасности. Без них сейчас никуда", – подчеркнул "Шумный".
Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
По состоянию на февраль Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Харьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
15:17Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
15:04В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
13:34Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии
13:13Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
13:02Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
12:51Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
12:44Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
12:31Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:12Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
Лента новостейМолния