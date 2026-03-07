https://crimea.ria.ru/20260307/vsu-vyskakivali-iz-pod-zemli-v-tyl-boytsy-rasskazali-o-shturme-grafskogo-1153775289.html
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского - РИА Новости Крым, 07.03.2026
ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений рассказали в видеоролике, опубликованном в официальном канале Минобороны России в МАХ.Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль село Графское в Харьковской области 25 февраля, сообщали ранее в Минобороны РФ.Далее, по словам "Спартака", наши бойцы выявили закрепленные позиции врага – несколько домов, совмещенных под землей, по которым отработала крупная артиллерия. Так были обнаружены тоннельные пути.По словам командира штурмовой роты с позывным "Шумный", выполнить задание помогло взаимодействия операторов БПЛА и военнослужащих штурмовых групп."Заводили группами в количестве 3, 4 и 5 человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью. Всегда при помощи взвода БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали об опасности. Без них сейчас никуда", – подчеркнул "Шумный".Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.По состоянию на февраль Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений рассказали в видеоролике, опубликованном в официальном канале Минобороны России в МАХ.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль село Графское в Харьковской области 25 февраля, сообщали ранее в Минобороны РФ.
"Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке и в итоге почти с тыла к нам выскочили враги. Среагировал наш пулеметчик и полностью отработал – не дал зайти врагу в тыл", – говорит командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным "Спартак"
Далее, по словам "Спартака", наши бойцы выявили закрепленные позиции врага – несколько домов, совмещенных под землей, по которым отработала крупная артиллерия. Так были обнаружены тоннельные пути.
"Отрезали их, они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим, и была проведена успешно зачистка данного участка и задание выполнено", – констатировал он.
По словам командира штурмовой роты с позывным "Шумный", выполнить задание помогло взаимодействия операторов БПЛА и военнослужащих штурмовых групп.
"Заводили группами в количестве 3, 4 и 5 человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью. Всегда при помощи взвода БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали об опасности. Без них сейчас никуда", – подчеркнул "Шумный".
Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
По состоянию на февраль Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории
и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
