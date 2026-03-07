https://crimea.ria.ru/20260307/vsu-vyskakivali-iz-pod-zemli-v-tyl-boytsy-rasskazali-o-shturme-grafskogo-1153775289.html

ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского

Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений... РИА Новости Крым, 07.03.2026

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "север"

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152375632_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e60ca72fd699f6ff84a664a7f8429de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Бойцы 82-го мотострелкового полка раскрыли подробности штурма села Графское в Харьковской области. О продвижении на этом участке командиры подразделений рассказали в видеоролике, опубликованном в официальном канале Минобороны России в МАХ.Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль село Графское в Харьковской области 25 февраля, сообщали ранее в Минобороны РФ.Далее, по словам "Спартака", наши бойцы выявили закрепленные позиции врага – несколько домов, совмещенных под землей, по которым отработала крупная артиллерия. Так были обнаружены тоннельные пути.По словам командира штурмовой роты с позывным "Шумный", выполнить задание помогло взаимодействия операторов БПЛА и военнослужащих штурмовых групп."Заводили группами в количестве 3, 4 и 5 человек. Заходили по безопасности как днем, так и ночью. Всегда при помощи взвода БПЛА, которые нас подстраховывали, предупреждали об опасности. Без них сейчас никуда", – подчеркнул "Шумный".Как уточнили в Минобороны, подразделения группировки "Север" продолжают наступление, расширяя полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.По состоянию на февраль Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщал ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперацииСтрашные потери Киева: новые цифры МинобороныВ Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан

