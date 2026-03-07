Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
В Волгограде мальчика, пострадавшего при беспилотной атаке ВСУ в феврале, выписали из больницы. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Волгограде мальчика, пострадавшего при беспилотной атаке ВСУ в феврале, выписали из больницы. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.Двое детей и женщина были ранены при очередной атаке ВСУ на Волгоград 13 февраля, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам в Волгограде и пригороде.Уточняется, что женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша – в отделении торакальной хирургии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-летний ребенок ранен в голову при атаке на СевастопольПять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в ВолгоградеВ Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Волгограде мальчика, пострадавшего при беспилотной атаке ВСУ в феврале, выписали из больницы. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.
Двое детей и женщина были ранены при очередной атаке ВСУ на Волгоград 13 февраля, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам в Волгограде и пригороде.
"В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА на Волгоградскую область ночью 13 февраля", – пишет РИА Новости со ссылкой на облздрав.
Уточняется, что женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша – в отделении торакальной хирургии.
