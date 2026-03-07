https://crimea.ria.ru/20260307/v-volgograde-postradavshiy-pri-atake-vsu-rebenok-vypisan-iz-bolnitsy-1153776213.html

В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы

В Волгограде мальчика, пострадавшего при беспилотной атаке ВСУ в феврале, выписали из больницы. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Волгограде мальчика, пострадавшего при беспилотной атаке ВСУ в феврале, выписали из больницы. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.Двое детей и женщина были ранены при очередной атаке ВСУ на Волгоград 13 февраля, сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Удары украинских дронов пришлись по жилым домам в Волгограде и пригороде.Уточняется, что женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша – в отделении торакальной хирургии.

