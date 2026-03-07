https://crimea.ria.ru/20260307/v-sevastopole-proydet-besplatnyy-kinomarafon-v-chest-8-marta-1153776048.html

В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта

В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 8 и 9 марта проходит киномарафон "Вам, любимые!". Как сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев, бесплатные киносеансы по случаю Международного женского дня покажут сразу в трех кинотеатрах.По его данным, зрителям также предложат расписать севастопольский пряник, а в фойе кинотеатра откроют выставку рисунков воспитанников Севастопольской детской школы искусств и Севастопольской детской художественной школы.Корреспонденты РИА Новости Крым ранее провели опрос и выяснили, чего хотят женщины в Международный женский день. Кольца с брильянтами, брендовые сумочки, эксклюзивный отдых и дорогие СПА – удивительно, но прекрасные крымчанки таких заказов не делают. Большинство опрошенных представительниц прекрасной половины человечества в Крыму хотят внимания, любви, заботы и букет цветов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости КрымМеждународный женский день в Крыму – россияне едут в ЯлтуВо сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта

