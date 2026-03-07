В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 8 и 9 марта проходит киномарафон "Вам, любимые!". Как сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев, бесплатные киносеансы по случаю Международного женского дня покажут сразу в трех кинотеатрах.
"Кинотеатры "Победа", "Москва" и "Моряк" приглашают на бесплатные показы отечественных фильмов. В программе – истории о любви, доброте, верности и поиске счастья. Зрителей ждет любимая советская классика и современные российские картины", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, зрителям также предложат расписать севастопольский пряник, а в фойе кинотеатра откроют выставку рисунков воспитанников Севастопольской детской школы искусств и Севастопольской детской художественной школы.
"Праздничное настроение создаст эстрадно-духовой оркестр. 8 марта музыканты выступят перед кинотеатрами: в 10.30 – у "Победы", в 12.30 – у "Москвы" и в 14.30 – у "Моряка", – добавил губернатор.
Корреспонденты РИА Новости Крым ранее провели опрос и выяснили, чего хотят женщины в Международный женский день. Кольца с брильянтами, брендовые сумочки, эксклюзивный отдых и дорогие СПА – удивительно, но прекрасные крымчанки таких заказов не делают. Большинство опрошенных представительниц прекрасной половины человечества в Крыму хотят внимания, любви, заботы и букет цветов.
