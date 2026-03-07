Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/v-sevastopole-perekryli-dvizhenie-morskogo-transporta-1153768799.html
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T10:02
2026-03-07T10:08
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_1b585634f7dc4a409e96e0f14bc57b36.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,7 мар - РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b148f5e33ea33e9a0a40e625c8c8618.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта

В Севастополе закрыли рейд

10:02 07.03.2026 (обновлено: 10:08 07.03.2026)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,7 мар - РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
09:33Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
08:44Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
08:01124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России
07:48Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту
07:13Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
22:36Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
22:13По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
22:03В Вашингтоне назвали сроки окончания военной операции против Ирана
21:51В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
21:39К Луне летит опасный астероид
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
Лента новостейМолния