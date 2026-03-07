https://crimea.ria.ru/20260307/v-sevastopole-perekryli-dvizhenie-morskogo-transporta-1153768799.html
В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T10:02
2026-03-07T10:02
2026-03-07T10:08
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_1b585634f7dc4a409e96e0f14bc57b36.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ,7 мар - РИА Новости Крым. Катера и паромы временно не перевозят пассажиров через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе закрыли рейд
10:02 07.03.2026 (обновлено: 10:08 07.03.2026)