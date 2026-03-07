Рейтинг@Mail.ru
В России вводят новый ГОСТ на карандаши - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/v-rossii-vvodyat-novyy-gost-na-karandashi-1153777374.html
В России вводят новый ГОСТ на карандаши
В России вводят новый ГОСТ на карандаши - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В России вводят новый ГОСТ на карандаши
Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T18:04
2026-03-07T18:04
гост
росстандарт
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94f9e1eb45b2f15992808c6eb015a4c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.Стандарт не будет распространяться на механические , а также специальные карандаши.По назначению карандаши теперь будут делиться на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творогВ России введут новый ГОСТ на пивоОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_750909b5ef54eba812785afcd392d8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гост, росстандарт, россия, новости
В России вводят новый ГОСТ на карандаши

В России с 1 сентября вводят новый ГОСТ на карандаши

18:04 07.03.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка в ГУМе
Школьная ярмарка в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.
Стандарт не будет распространяться на механические , а также специальные карандаши.
ГОСТ подразделяет карандаши по типу корпуса – в деревянной и пластиковой оболочках, а также по типу стержня. Во второй классификации выделяются чернографитный, цветной, цветной акварельный, с угольным, каолиновым, пастельным и масляным стержнями, сегментированный, а также со специальным стержнем.
По назначению карандаши теперь будут делиться на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.
Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
В России введут новый ГОСТ на пиво
От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
 
ГОСТРосстандартРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
18:13Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
18:04В России вводят новый ГОСТ на карандаши
17:48Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников
17:21Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
17:09Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
15:17Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
15:04В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
Лента новостейМолния