В России вводят новый ГОСТ на карандаши

Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе. РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт с 1 сентября вводит новый ГОСТ на карандаши для письма, черчения и рисования. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе.Стандарт не будет распространяться на механические , а также специальные карандаши.По назначению карандаши теперь будут делиться на школьные, технические, копировальные, детские, офисные, профессиональные художественные и для рисования.Выделяется четыре вида твердости чернографитных карандашей: мягкий, твердо-мягкий, средней твердости и твердый. При этом вводится 20 степеней твердости – от ультрамягкой 12М до наиболее жесткой 7Н.Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.Ранее сообщалось, что в России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творогВ России введут новый ГОСТ на пивоОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы

