https://crimea.ria.ru/20260307/v-krymskom-universitete-kultury-budut-prepodavat-vokal-1153725141.html

В Крымском университете культуры будут преподавать вокал

В Крымском университете культуры будут преподавать вокал - РИА Новости Крым, 07.03.2026

В Крымском университете культуры будут преподавать вокал

С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально... РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T15:04

2026-03-07T15:04

2026-03-07T15:04

новости крыма

татьяна манежина

крымский университет культуры, искусств и туризма

минкульт крыма

крым

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/43/1100764373_0:0:2674:1505_1920x0_80_0_0_696680d7fcab7758d6582618ef36889e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально несколько дней назад."Мы получили новую лицензию, с нового учебного года мы будем обучать и вокалистов. Но поскольку контрольные цифры приема уже доведены до нас, мы в 2026-2027 годах попробуем набирать на эту специальность на коммерческой основе, а в дальнейшем это будет уже на бюджетной основе", - сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции.Она также добавила, что эта специальность в регионе очень востребована.Также министр подчеркнула, что университет стремится получить еще лицензии на обучение профессиям, связанных с кинопроизводством.Спикер добавила, что обучение киноспециализациям в Крыму будет возможным, если университету передадут еще одно здание в центре Симферополя, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.Всего в Крыму в сфере культуры есть три образовательных учреждения: высшее учебное заведение - Крымский университет культуры, искусства, туризма, в составе которого находится театральный колледж, и два профессиональных училища - музыкальное училище имени Чайковского и художественное училище имени Самокиша. На сегодняшний день в них учатся порядка 2000 студентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небомНовые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в КрымуЗакулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистам

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, татьяна манежина, крымский университет культуры, искусств и туризма, минкульт крыма, крым, высшее образование