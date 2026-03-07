Рейтинг@Mail.ru
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально несколько дней назад."Мы получили новую лицензию, с нового учебного года мы будем обучать и вокалистов. Но поскольку контрольные цифры приема уже доведены до нас, мы в 2026-2027 годах попробуем набирать на эту специальность на коммерческой основе, а в дальнейшем это будет уже на бюджетной основе", - сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции.Она также добавила, что эта специальность в регионе очень востребована.Также министр подчеркнула, что университет стремится получить еще лицензии на обучение профессиям, связанных с кинопроизводством.Спикер добавила, что обучение киноспециализациям в Крыму будет возможным, если университету передадут еще одно здание в центре Симферополя, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.Всего в Крыму в сфере культуры есть три образовательных учреждения: высшее учебное заведение - Крымский университет культуры, искусства, туризма, в составе которого находится театральный колледж, и два профессиональных училища - музыкальное училище имени Чайковского и художественное училище имени Самокиша. На сегодняшний день в них учатся порядка 2000 студентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небомНовые стены и вековые традиции: как учатся студенты-художники в КрымуЗакулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистам
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал

Крымский университет культуры получил лицензию на обучение вокалу

15:04 07.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Финал VI Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей Поет село родное прошел в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально несколько дней назад.
"Мы получили новую лицензию, с нового учебного года мы будем обучать и вокалистов. Но поскольку контрольные цифры приема уже доведены до нас, мы в 2026-2027 годах попробуем набирать на эту специальность на коммерческой основе, а в дальнейшем это будет уже на бюджетной основе", - сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции.
Она также добавила, что эта специальность в регионе очень востребована.
Также министр подчеркнула, что университет стремится получить еще лицензии на обучение профессиям, связанных с кинопроизводством.
"Это те профессии, которые технически обслуживают не только кинодело, но и нужные для любого дома культуры, для телевидения в том числе – это режиссеры, техники. Мы это планируем делать", - сказала Татьяна Манежина.
Спикер добавила, что обучение киноспециализациям в Крыму будет возможным, если университету передадут еще одно здание в центре Симферополя, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
Всего в Крыму в сфере культуры есть три образовательных учреждения: высшее учебное заведение - Крымский университет культуры, искусства, туризма, в составе которого находится театральный колледж, и два профессиональных училища - музыкальное училище имени Чайковского и художественное училище имени Самокиша. На сегодняшний день в них учатся порядка 2000 студентов.
