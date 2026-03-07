https://crimea.ria.ru/20260307/v-feodosii-razrushaetsya-khram-arkhangelov-mikhaila-i-gavriila-xv-veka-1153775566.html
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T16:08
2026-03-07T16:08
2026-03-07T16:18
крым
феодосия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
культура
культурное наследие
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/83/1116288305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_40cc6f04d22ed8bbb871d9a6961520c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительШалманы выше куполов: в Керчи разрушается самый древний храм РоссииДревние камни: в Феодосии рассыпается Доковая башня XIV века
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/83/1116288305_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_53aa5a5a8870eb9b267dd80bc3c7e3cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, александр бастрыкин, культура, культурное наследие, новости крыма, происшествия
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
Бастрыкин требует доклад по делу о разрушении храма архангелов Михаила и Гавриила в Крыму
16:08 07.03.2026 (обновлено: 16:18 07.03.2026)