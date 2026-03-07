https://crimea.ria.ru/20260307/v-feodosii-razrushaetsya-khram-arkhangelov-mikhaila-i-gavriila-xv-veka-1153775566.html

В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

