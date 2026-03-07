Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/v-feodosii-razrushaetsya-khram-arkhangelov-mikhaila-i-gavriila-xv-veka-1153775566.html
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века - РИА Новости Крым, 07.03.2026
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T16:08
2026-03-07T16:18
крым
феодосия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
культура
культурное наследие
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/83/1116288305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_40cc6f04d22ed8bbb871d9a6961520c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранительШалманы выше куполов: в Керчи разрушается самый древний храм РоссииДревние камни: в Феодосии рассыпается Доковая башня XIV века
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111628/83/1116288305_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_53aa5a5a8870eb9b267dd80bc3c7e3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, александр бастрыкин, культура, культурное наследие, новости крыма, происшествия
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века

Бастрыкин требует доклад по делу о разрушении храма архангелов Михаила и Гавриила в Крыму

16:08 07.03.2026 (обновлено: 16:18 07.03.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрест в храме. Архивное фото
Крест в храме. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.
По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте".
"На протяжении длительного времени здание находится в аварийном состоянии, в стенах образовались трещины, а в феврале текущего года произошло обрушение звонницы. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к сохранению объекта и организации ремонтных работ не принимается", – сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
"Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сообщили в СК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
Шалманы выше куполов: в Керчи разрушается самый древний храм России
Древние камни: в Феодосии рассыпается Доковая башня XIV века
 
КрымФеодосияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюАлександр БастрыкинКультураКультурное наследиеНовости КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
15:17Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
15:04В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
13:34Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии
13:13Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
13:02Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
12:51Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
12:44Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
12:31Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:12Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
Лента новостейМолния