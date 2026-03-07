https://crimea.ria.ru/20260307/v-feodosii-otklyuchili-vechnyy-ogon-1153778108.html
В Феодосии отключили Вечный огонь
В Феодосии временно отключили горелку Вечного огня. Это связано с ремонтом на городских сетях газоснабжения. Об этом в субботу сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Феодосии временно отключили горелку Вечного огня. Это связано с ремонтом на городских сетях газоснабжения. Об этом в субботу сообщили в местной администрации.Власти планируют, что восстановительные работы займут около недели. "После устранения утечки огонь на мемориале вновь будет зажжен", - добавили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Феодосии из-за утечки на сетях газоснабжения отключили Вечный огонь