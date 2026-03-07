Рейтинг@Mail.ru
Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T21:42
2026-03-07T21:42
главное за день
россия
иран
сша
политика
в мире
крым
новости
новости крыма
паралимпийский спорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по Ирану. Уголовное дело о разрушении в Феодосии древнего храма Архангелов Михаила и Гавриила. Успехи россиян на паралимпиаде. Трагическая гибель актрисы Екатерины Ведуновой. Атаки ВСУ на мирные регионы РФВ ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Из них 6 – над территорией Крымского полуострова, сообщили в Министерстве обороны России. В Херсонской области один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне.Ближневосточный вопросВременный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства за исключением случаев нападения с их стороны, заявил в субботу президент исламской республики Масуд Пезешкиан. При этом президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток.Разрушение древнего храма в ФеодосииВ Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке, к этому времени произошло обрушение звонницы, но мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения не предпринимается. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании храма запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.Успехи россиян на паралимпиадеГорнолыжница Варвара Ворончихина в субботу принесла первую медаль сборной РФ на паралимпиаде в Италии. Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль. Вторую бронзу завевал российский горнолыжник Алексей Бугаев – также в скоростном спуске, в классе LW6/8-2 .Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды.Гибель актрисы ВедуновойРоссийская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в аварии, сообщила в субботу артистка Марианна Прядко-Белоусова. Как уточнили правоохранители, смертельное ДТП произошло в Мордовии 4 марта. Водитель машины, в которой ехали актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался во встречный фургон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное

Угрозы Трампа Ирану и первые медали сборной России на паралимпиаде – главное за день

21:42 07.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по Ирану. Уголовное дело о разрушении в Феодосии древнего храма Архангелов Михаила и Гавриила. Успехи россиян на паралимпиаде. Трагическая гибель актрисы Екатерины Ведуновой.

Атаки ВСУ на мирные регионы РФ

В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Из них 6 – над территорией Крымского полуострова, сообщили в Министерстве обороны России.
В Херсонской области один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
19:19
Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"

Ближневосточный вопрос

Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства за исключением случаев нападения с их стороны, заявил в субботу президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
При этом президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
18:32
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Разрушение древнего храма в Феодосии

В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке, к этому времени произошло обрушение звонницы, но мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения не предпринимается. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании храма запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.
Макет благоустройства Балаклавы
17:09
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон

Успехи россиян на паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина в субботу принесла первую медаль сборной РФ на паралимпиаде в Италии. Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль. Вторую бронзу завевал российский горнолыжник Алексей Бугаев – также в скоростном спуске, в классе LW6/8-2 .Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды.
Школьная ярмарка в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
18:04
В России вводят новый ГОСТ на карандаши

Гибель актрисы Ведуновой

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в аварии, сообщила в субботу артистка Марианна Прядко-Белоусова. Как уточнили правоохранители, смертельное ДТП произошло в Мордовии 4 марта. Водитель машины, в которой ехали актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался во встречный фургон.
В Петербурге подросток по заданию неизвестных поджег заправку
19:41
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
