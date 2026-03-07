Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное
Угрозы Трампа Ирану и первые медали сборной России на паралимпиаде – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по Ирану. Уголовное дело о разрушении в Феодосии древнего храма Архангелов Михаила и Гавриила. Успехи россиян на паралимпиаде. Трагическая гибель актрисы Екатерины Ведуновой.
Атаки ВСУ на мирные регионы РФ
В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Из них 6 – над территорией Крымского полуострова, сообщили в Министерстве обороны России.
В Херсонской области один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне.
Ближневосточный вопрос
Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства за исключением случаев нападения с их стороны, заявил в субботу президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
При этом президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток.
Разрушение древнего храма в Феодосии
В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке, к этому времени произошло обрушение звонницы, но мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения не предпринимается. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании храма запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.
Успехи россиян на паралимпиаде
Горнолыжница Варвара Ворончихина в субботу принесла первую медаль сборной РФ на паралимпиаде в Италии. Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль. Вторую бронзу завевал российский горнолыжник Алексей Бугаев – также в скоростном спуске, в классе LW6/8-2 .Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды.
Гибель актрисы Ведуновой
Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в аварии, сообщила в субботу артистка Марианна Прядко-Белоусова. Как уточнили правоохранители, смертельное ДТП произошло в Мордовии 4 марта. Водитель машины, в которой ехали актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался во встречный фургон.