https://crimea.ria.ru/20260307/ugrozy-trampa-i-pervye-medali-rossiyan-na-paralimpiade--glavnoe-1153779645.html

Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное

Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Угрозы Трампа и первые медали россиян на паралимпиаде – главное

Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по... РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T21:42

2026-03-07T21:42

2026-03-07T21:42

главное за день

россия

иран

сша

политика

в мире

крым

новости

новости крыма

паралимпийский спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb379b49faccb5d5db659ed5964acef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на мирные регионы России. Решение Тегерана прекратить атаки на соседние государства и заявление президента США Дональда Трампа о новом ударе по Ирану. Уголовное дело о разрушении в Феодосии древнего храма Архангелов Михаила и Гавриила. Успехи россиян на паралимпиаде. Трагическая гибель актрисы Екатерины Ведуновой. Атаки ВСУ на мирные регионы РФВ ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Из них 6 – над территорией Крымского полуострова, сообщили в Министерстве обороны России. В Херсонской области один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне.Ближневосточный вопросВременный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства за исключением случаев нападения с их стороны, заявил в субботу президент исламской республики Масуд Пезешкиан. При этом президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток.Разрушение древнего храма в ФеодосииВ Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке, к этому времени произошло обрушение звонницы, но мер по сохранению объекта культурного наследия федерального значения не предпринимается. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании храма запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.Успехи россиян на паралимпиадеГорнолыжница Варвара Ворончихина в субботу принесла первую медаль сборной РФ на паралимпиаде в Италии. Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль. Вторую бронзу завевал российский горнолыжник Алексей Бугаев – также в скоростном спуске, в классе LW6/8-2 .Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды.Гибель актрисы ВедуновойРоссийская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в аварии, сообщила в субботу артистка Марианна Прядко-Белоусова. Как уточнили правоохранители, смертельное ДТП произошло в Мордовии 4 марта. Водитель машины, в которой ехали актриса с дочерью, не справился с управлением и врезался во встречный фургон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260307/bastrykin-na-vstreche-s-putinym-nazval-obschiy-uscherb-ot-terakta-v-krokuse-1153778401.html

https://crimea.ria.ru/20260307/eto-ochen-trudno-tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1153777938.html

https://crimea.ria.ru/20260307/balaklava-buduschego-chto-postroyat-u-morya-na-meste-byvshikh-promzon-1153776772.html

https://crimea.ria.ru/20260307/v-rossii-vvodyat-novyy-gost-na-karandashi-1153777374.html

https://crimea.ria.ru/20260307/14-letniy-podrostok-podzheg-zapravku-v-pitere--chto-izvestno-1153778831.html

россия

иран

сша

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, иран, сша, политика, в мире, крым, новости, новости крыма, паралимпийский спорт