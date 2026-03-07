Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура
Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура
В Одессе в результате ночных взрывов повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил подконтрольный Киеву глава одесской областной военно-гражданской... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Одессе в результате ночных взрывов повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил подконтрольный Киеву глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.По его словам, сейчас соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.Также на Украине ночными взрывами повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов, поскольку ряд составов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно изменили маршруты, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Укрзализныця".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что пораженоМассированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионахОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Новости
удары по украине, украина, новости сво, одесса, новости
Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура

В Одессе после ночных прилетов гори портовая инфраструктура – власти

11:05 07.03.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный на Украине во время ликвидации последствий взрывов в Одессе
Пожарный на Украине во время ликвидации последствий взрывов в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Одессе в результате ночных взрывов повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщил подконтрольный Киеву глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.
"Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры. Возникли масштабные пожары. Обошлось без пострадавших", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.
Также на Украине ночными взрывами повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов, поскольку ряд составов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно изменили маршруты, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Укрзализныця".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
