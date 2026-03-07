Рейтинг@Mail.ru
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/troe-malyshey-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-zaporozhskoy-oblasti-1153772527.html
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T13:02
2026-03-07T13:02
запорожская область
происшествия
газ
евгений балицкий
семья
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения, написал он.Предварительно установлено, что дети находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260221/chetvero-detey-i-ikh-babushka-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1153401981.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, газ, евгений балицкий, семья, новости
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области

Трое малышей погибли от отравления угарным газом в поселке Приазовское Запорожской области

13:02 07.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В поселке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей", - сообщил губернатор в канале на платформе Мах.
Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения, написал он.
Предварительно установлено, что дети находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
21 февраля, 23:11
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
Запорожская областьПроисшествияГазЕвгений БалицкийсемьяНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
13:34Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии
13:13Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
13:02Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
12:51Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
12:44Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
12:31Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:12Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
11:44Взрывы и стрельба в Севастополе - власти обозначили причину
11:21Жилой дом загорелся в Севастополе
11:18Рейд в Севастополе открыли
11:16Иран постановил не атаковать соседние страны первым
11:05Удары по Украине: в Одессе горит портовая инфраструктура
10:56Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
10:43Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение
10:02В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
09:33Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
Лента новостейМолния