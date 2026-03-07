https://crimea.ria.ru/20260307/troe-malyshey-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-zaporozhskoy-oblasti-1153772527.html

Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области

2026-03-07T13:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения, написал он.Предварительно установлено, что дети находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

