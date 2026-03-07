Рейтинг@Mail.ru
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1015 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в
2026-03-07T12:44
2026-03-07T12:44
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
новости
россия
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1015 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали более 200 боевиков ВСУ и десять автомобилей. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-42, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника –свыше 180 человек, американские бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 200 солдат, танк, итальянский бронетранспортер Puma, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA RPS-42, американскую станцию контрбатарейной борьбы TPS-80, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили свыше 335 украинских неонацистов и девять боевых бронированных машин. Уничтожены четыре автомобиля и артиллерийское орудие.В зоне работы подразделений "Востока" противник потерял более 360 военных, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую бронемашину, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 083 танка и других боевых бронированных машин, 1 681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Украине: что уничтоженоВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперацииВ Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
россия
украина
Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны

Новости СВО: Киевский режим за сутки боев потерял еще 1015 боевиков

12:44 07.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1015 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали более 200 боевиков ВСУ и десять автомобилей. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA RPS-42, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника –свыше 180 человек, американские бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 200 солдат, танк, итальянский бронетранспортер Puma, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA RPS-42, американскую станцию контрбатарейной борьбы TPS-80, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Военнослужащие группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили свыше 335 украинских неонацистов и девять боевых бронированных машин. Уничтожены четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
В зоне работы подразделений "Востока" противник потерял более 360 военных, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую бронемашину, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 083 танка и других боевых бронированных машин, 1 681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автомобильной техники.
