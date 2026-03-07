https://crimea.ria.ru/20260307/ssha-i-izrail-protiv-irana-i-ataka-vsu-na-sevastopol-top-nedeli-1153752869.html

США и Израиль против Ирана и атака ВСУ на Севастополь: топ недели

2026-03-07T19:13

2026-03-07T19:13

2026-03-07T19:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Операция США и Израиля против Ирана и риски начала третьей мировой войны. Атаки ВСУ на Севастополь и другие мирные регионы России. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 500 на 500. Уход из жизни директора симферопольского цирка Бориса Тезикова. Серия землетрясений в Сочи и сейсмические риски для Крыма.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Операция США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.Учитывая личность предполагаемого верховного лидера исламской республики, местью Ирана будет бескомпромиссная борьба со стремлением нанести неприемлемый ущерб США и добиться катастрофы для Израиля, считает политический обозреватель Андрей Перла.Как подчеркнул военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, Иран обладает значительным количеством ракет и беспилотников для ведения продолжительной войны, при этом израильский запас ракет для систем ПВО достаточно ограничен.В свете всех этих событий в сети вновь активно обсуждаются прогнозы, сделанные в свое время российским политиком Владимиром Жириновским, ушедшим из жизни почти четыре года назад. Жириновский не исключал того, что с нападения на Иран все же может начаться третья мировая война.Атаки ВСУ на Севастополь и другие регионы РФНа этой неделе ВСУ продолжали атаковать мирные регионы России. В частности, в ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, пострадали семь человек, зафиксированы повреждения в 76 частных и 38 многоквартирных домах.В четверг вечером воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, ночью снова зазвучали сирены, и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего были ранены 9 человек.Пострадавшим оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего повреждены десять многоквартирных домов и три автомобиля.Обмен военнопленнымиНа этой неделе помощник президента РФ Владимир Мединский проинформировал л договоренности об обмене пленными между РФ и Украиной по формуле 500 на 500 человек. Уже в четверг российская и украинская стороны обменяли по 200 военнослужащих. Еще по 300 человек возвращены в Россию и на Украину в пятницу.Уход ТезиковаДиректор симферопольского цирка, заслуженный артист Республики Крым Борис Тезиков ушел из жизни, ему было 65 лет, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Глава республики отметил, что вся жизнь Тезикова была неразрывно связана с цирковым искусством. Он воспитал не одно поколение артистов, пользовался заслуженным уважением и безграничной любовью зрителей. Слова соболезнования также выразил гендиректор Большого Московского Госцирка, дрессировщик Эдгард ЗапашныйЗемлетрясение в СочиВо вторник, 3 марта, в 32 километрах от Сочи были зафиксированы толчки магнитудой 4,4. Никаких повреждений не зафиксировано, сообщал мэр города Андрей Прошунин. Спустя час в районе Сочи произошло второе землетрясение, его магнитуда составила 4,8, а 6 марта – третье, магнитудой 4,3 недалеко от Сочи.Землетрясения, которые произошли в Сочи, а также периодически фиксируются в акватории Черного моря у побережья Краснодарского края, разряжают общую сейсмоактивную зону и снижают риски возникновения более мощных землетрясений, в том числе и в Крыму, комментировал тему завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

