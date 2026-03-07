Рейтинг@Mail.ru
Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
В мае Сербия примет участие в совместных военных учениях с силами НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время презентации национальной... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В мае Сербия примет участие в совместных военных учениях с силами НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время презентации национальной стратегии развития "Сербия 2030".Он также подчеркнул, что сохранение мира является первоочередным приоритетом национальной стратегии Сербии.Министр обороны Сербии Братислав Гашич накануне на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США

Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии с НАТО в мае

20:38 07.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В мае Сербия примет участие в совместных военных учениях с силами НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время презентации национальной стратегии развития "Сербия 2030".

"В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми. Не можем забыть и никогда этого не сделаем 1999 год (агрессию НАТО – ред.), но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности", - цитирует Вучича РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сохранение мира является первоочередным приоритетом национальной стратегии Сербии.
Министр обороны Сербии Братислав Гашич накануне на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
