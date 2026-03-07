https://crimea.ria.ru/20260307/serbiya-provedet-sovmestnye-ucheniya-s-voennymi-nato-i-ssha-1153775479.html

Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США

2026-03-07T20:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124023816_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_469d1ec8d2e263a09408cc3bd822b6cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В мае Сербия примет участие в совместных военных учениях с силами НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время презентации национальной стратегии развития "Сербия 2030".Он также подчеркнул, что сохранение мира является первоочередным приоритетом национальной стратегии Сербии.Министр обороны Сербии Братислав Гашич накануне на встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом отметил важность совместных учений с альянсом при сохранении военного нейтралитета Сербии.Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из Абхазии"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуостровуВ Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США

