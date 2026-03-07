https://crimea.ria.ru/20260307/sbornaya-rossii-vzyala-pervuyu-medal-na-paralimpiade-1153772793.html
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T13:13
2026-03-07T13:13
2026-03-07T13:13
спорт
паралимпийский спорт
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_f19cf0b570f42f7e9372db8254e74e2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном спуске.Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль.Ворончихиной 23 года, она впервые принимает участие в Играх. Горнолыжница — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимномУкраинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страныСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153772676_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_93e35651e86e6f429913379fcdefefcc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, паралимпийский спорт, новости, в мире, россия
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном спуске.
"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере – ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна", - цитирует Ворончихину агентство.
Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль.
Ворончихиной 23 года, она впервые принимает участие в Играх. Горнолыжница — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: