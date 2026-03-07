Рейтинг@Mail.ru
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном спуске.Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль.Ворончихиной 23 года, она впервые принимает участие в Играх. Горнолыжница — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
спорт, паралимпийский спорт, новости, в мире, россия
Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде

13:13 07.03.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном спуске.
"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере – ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна", - цитирует Ворончихину агентство.
Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль.
Ворончихиной 23 года, она впервые принимает участие в Играх. Горнолыжница — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
