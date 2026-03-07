https://crimea.ria.ru/20260307/sbornaya-rossii-vzyala-pervuyu-medal-na-paralimpiade-1153772793.html

Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла первую медаль сборной РФ на Паралимпиаде. Как сообщает РИА Новости, российская спортсменка взяла бронзу в скоростном спуске.Российская спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды, положив в копилку российской сборной первую медаль.Ворончихиной 23 года, она впервые принимает участие в Играх. Горнолыжница — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимномУкраинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страныСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

