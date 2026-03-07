https://crimea.ria.ru/20260307/rossiyskiy-gornolyzhnik-bugaev-zavoeval-bronzu-na-paralimpiade-v-italii-1153774032.html
Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.Бугаев выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), второе - француз Артур Боше (отставание - 0,61 секунды).Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Ранее в субботу бронзу в скоростном спуске завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.Бугаеву 28 лет. Это четвертое паралимпийское золото в его карьере. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), второе - француз Артур Боше (отставание - 0,61 секунды).
Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Ранее в субботу бронзу в скоростном спуске завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина
.
Бугаеву 28 лет. Это четвертое паралимпийское золото в его карьере. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
