Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T14:16

2026-03-07T14:16

2026-03-07T14:16

паралимпийский спорт

спорт

италия

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.Бугаев выступил в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Он финишировал с результатом 1 минута 18,40 секунды. Первое место занял швейцарец Робин Куше (1 минута 17,79 секунды), второе - француз Артур Боше (отставание - 0,61 секунды).Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии. Ранее в субботу бронзу в скоростном спуске завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина.Бугаеву 28 лет. Это четвертое паралимпийское золото в его карьере. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спортсмены выступят в Паралимпийских играх с флагом и гимномУкраинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страныСпорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму

италия

россия

2026

Новости

паралимпийский спорт, спорт, италия, россия, новости