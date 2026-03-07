https://crimea.ria.ru/20260307/rossiya-pereshla-na-pyatidnevnuyu-rabochuyu-nedelyu---kak-eto-bylo-1144716925.html

Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было

Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было

7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше... РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности – по 48 часов.История пятидневки - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

