https://crimea.ria.ru/20260307/rossiya-pereshla-na-pyatidnevnuyu-rabochuyu-nedelyu---kak-eto-bylo-1144716925.html
Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T12:12
2026-03-07T12:12
2026-03-07T12:12
инфографика
календарь
производственный календарь
общество
работа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591633_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_32199cc0f057835402dc3ee5caf7b043.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности – по 48 часов.История пятидневки - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-i-korotkaya-rabochaya-nedelya-1153750939.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134591633_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a59caa8e2d63893be4b00521cd89747d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
календарь, производственный календарь, общество, работа, новости
Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
Как в СССР перешли на пятидневную рабочую неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта 1967 года в СССР приняли постановление о переходе работающих граждан на пятидневную рабочую неделю. Эта реформа дала возможность населению больше отдыхать, заниматься своим образованием, проводить время с семьей.
В Российской империи вплоть до конца XIX века не было регламентов по продолжительности рабочей недели и рабочего дня. Немного сократил рабочий день (до 11,5 часов) и рабочую неделю (до шести дней) император Николай II в 1897 году, поскольку в стране начались протесты рабочих.
Позже на фоне усилившихся протестов предприятия начали постепенно ограничивать продолжительность трудового дня девятью-десятью часами. При этом рабочие требовали: хотим работать по восемь часов в сутки.
Официально восьмичасовой рабочий день ввели в стране после Октябрьской революции. Соответствующий декрет Совнарком принял 11 ноября 1917 года. Однако трудиться приходилось по шесть дней в неделю, в общей сложности – по 48 часов.
История пятидневки - в инфографике РИА Новости Крым
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.