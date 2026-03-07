https://crimea.ria.ru/20260307/proschalnyy-vecher-simonyan-oprovergla-feyk-1153775896.html

"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала фейком приглашение на ее "прощальный вечер", которое распространяется в соцсетях.5 ноября Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про супруга Тиграна Кеосаяна. Она добавила, что рассылка "приглашений уже на контроле у правоохранителей".В конце сентября Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака. В октябре она начала курс химиотерапии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

