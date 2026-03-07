Рейтинг@Mail.ru
"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала фейком приглашение на ее "прощальный вечер", которое... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала фейком приглашение на ее "прощальный вечер", которое распространяется в соцсетях.5 ноября Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про супруга Тиграна Кеосаяна. Она добавила, что рассылка "приглашений уже на контроле у правоохранителей".В конце сентября Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака. В октябре она начала курс химиотерапии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк

Симоньян назвала фейком приглашение на свой "прощальный вечер"

16:25 07.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала фейком приглашение на ее "прощальный вечер", которое распространяется в соцсетях.
"Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк", - написала она в своем Telegram.
© Telegram-канал Маргариты СимоньянСимоньян назвала фейком приглашение на свой "прощальный вечер"
Симоньян назвала фейком приглашение на свой "прощальный вечер"
5 ноября Симоньян опровергла фейк о приглашении на якобы презентацию о ее книге про супруга Тиграна Кеосаяна. Она добавила, что рассылка "приглашений уже на контроле у правоохранителей".
В конце сентября Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака. В октябре она начала курс химиотерапии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
