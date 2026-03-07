Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
Бастрыкин доложил Путину о преступности мигрантов и работе СК в новых регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях мигрантов передано в суды. Судебными органами Донбасса вынесены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников. Как ведется борьба с детской преступностью и строится работа следствия в новых регионах . Об этом президенту России Владимиру Путину доложил в субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами", - сказал глава российского следствия.
Ведется также активная работа по предотвращению подростковой преступности.
"В этом году расследовано более 16 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел", - уточнил глава СК.
Кроме того, по данным Бастрыкина, ущерб от преступной деятельности киевского режима в Донбассе насчитывает 580 миллиардов рублей. Точный подсчет последствий агрессии Киева продолжается, устанавливаются виновные в преступлениях.
"В настоящее время судебными органами Донбасса установлены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, осужденных к длительным срокам наказания, в том числе 71 лицо – к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", - доложил Бастрыкин.
Он добавил, что в новых регионах РФ были образованы четыре управления Следственного комитета, в 2025 году их следователями было передано в суд 1823 уголовных дела. Также Бастрыкин сообщил, что в прошлом году совершил 20 выездов в Донбасс.
Бастрыкин также указал президенту, что общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале "Крокус сити холл" составил около 6 миллиардов рублей.
