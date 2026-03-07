https://crimea.ria.ru/20260307/prestupnost-migrantov-i-rabota-v-novykh-regionakh--doklad-glavy-sk-putinu-1153779183.html

Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину

Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину

Более 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях мигрантов передано в суды. Судебными органами Донбасса вынесены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T20:05

2026-03-07T20:05

2026-03-07T20:05

владимир путин (политик)

россия

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новые регионы россии

преступность

мигранты

уголовный кодекс

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153779050_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_ccbbe0e546cfc2ffdb9cc66f70c41b00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более 2,4 тысячи уголовных дел о преступлениях мигрантов передано в суды. Судебными органами Донбасса вынесены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников. Как ведется борьба с детской преступностью и строится работа следствия в новых регионах . Об этом президенту России Владимиру Путину доложил в субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Ведется также активная работа по предотвращению подростковой преступности. Кроме того, по данным Бастрыкина, ущерб от преступной деятельности киевского режима в Донбассе насчитывает 580 миллиардов рублей. Точный подсчет последствий агрессии Киева продолжается, устанавливаются виновные в преступлениях.Он добавил, что в новых регионах РФ были образованы четыре управления Следственного комитета, в 2025 году их следователями было передано в суд 1823 уголовных дела. Также Бастрыкин сообщил, что в прошлом году совершил 20 выездов в Донбасс.Бастрыкин также указал президенту, что общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале "Крокус сити холл" составил около 6 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известноВ Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годамПодрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков

https://crimea.ria.ru/20260303/terakt-predotvraschen-na-urale---kurator-vzorval-diversanta-pri-zaderzhanii-1153638281.html

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, преступность, мигранты, уголовный кодекс, дети, события в донбассе, новости