Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В марте в Крыму туристы как правило идут в горы полюбоваться на первоцветы. При этом им следует быть готовыми к отсутствию навигации и не подниматься выше 1000 метров. Советы путешественникам о том, как подготовиться к походу и где искать цветы в горах, в эфире радио "Спутник в Крыму" дал инструктор-проводник, организатор походов по горам Крыма, Кавказа и Непала Петр Тагинцев.Сюрпризы в горах КрымаПо словам Тагинцева, в марте в Крыму люди идут в горы прежде всего, чтобы посмотреть на первоцветы. Уже зацвели подснежники, цикламены, крокусы и миндаль – это красиво само по себе, к тому же виды с высоты Крымских гор роскошные, но следует быть осторожными, предупреждает он.В числе главных опасностей, которые могут подстерегать путешественников в Крымских горах в марте, эксперт называет обледеневшие склоны."Три дня назад, например, эвакуировали туристов, вроде бы подготовленных, которые поднимались на Чатыр-Даг по холодному кулуару. И неожиданно оттепель, снег подтаял, образовался лед, и они не смогли самостоятельно завершить маршрут – вызывали спасателей", – рассказал Тагинцев.Также гостям Крыма, которые хотят здесь походить по горам, он советует учесть, что навигация во многих местах может отсутствовать полностью."Привычные навигаторы включаешь – сигнал иногда теряется. Ситуация уже лучше, чем предыдущие два-три года, тем не менее такие провалы в получении GPS-сигнала случаются... Нужно вспоминать, что есть такой прибор, как туристический компас, учиться им пользоваться и иметь с собой", – сказал инструктор.Компас очень поможет и в случае с туманами, а они в горах Крыма случаются не только в межсезонье, подчеркнул Тагинцев.Еще несколько слов о безопасностиПодниматься слишком высоко на главную гряду Крымских гор проводник пока не советует, как и путешествовать дольше, чем в течение светлого времени суток, во всяком случае пока, до уверенного тепла."Я бы посоветовал сейчас не подниматься на высоты более 1 000 метров. Там сейчас лежит снег. И прохождение даже по знакомому маршруту может быть затруднительно. Это увеличивает и время, и риски, и есть опасность не закончить маршрут в светлое время. Поэтому я рекомендовал бы выбирать походы более легкие и расстояние планировать небольшое, в пределах 10 километров", – сказал Тагинцев.Самое главное в горах – безопасность, о которой следует позаботиться заранее, а это, помимо правильной одежды, дождевика про запас и компаса, еще и фонарик, и запасной источник питания, то есть пауэрбанк, добавил он.Что и где красивое цветет в горахПо словам Тагинцева, посмотреть цветение подснежников в марте можно на горе Аю-Даг, она же Медведь-гора."Кажется легкодоступной эта гора, вот она вроде рядышком, видна со всех сторон. Но к удивлению, и на ней бывают случаи, когда приходится вызывать МЧС, люди не могут самостоятельно вернуться, выйдя на скалы. То есть эта гора красивая, цветение подснежников там, и сейчас еще крокусы цветут. Но нужно быть осторожными", – сказал инструктор.Также много мест, где много и красиво цветут подснежники в Бахчисарайском районе, в частности на горе Шулдан, где пещерный монастырь."Там целая гряда, на которой растут подснежники, это многие туристы знают и ходят туда в окрестностях Севастополя", – отметил Тагинцев.Также много подснежников – "практически остановился на трассе, зашел в лес – и вот уже перед тобой поля" – в окрестностях Судака, по дороге на Старый Крым, добавил он.Цикламены можно найти на горе Кубалач в Белогорском районе. "Это не так далеко от трассы Симферополь – Судак. Там порядка десяти сел, из которых можно подняться на этот массив, он вытянутый на 10 километров", – уточнил проводник.Миндаль же начинает цвести пышным цветом на Южном берегу Крыма, от Ласпи и до Судака, добавил он."Вообще, конечно, мои советы носят общий рекомендательный характер, а конкретные координаты можно посмотреть практически у любого крымского блогера, который пишет о путешествиях", – заметил Тагинцев.Он отметил, что у настоящих туристов сезон продолжается круглый год вне зависимости от сезона. Ну, а путешествующим с оглядкой на погоду остается ждать не так долго: многодневные организованные походы в горы Крыма начнутся ближе к маю.Ранее советы о том, что нужно знать туристу, идущему в горы Крыма летом, дал начальник "Крым-Спас" Андрей Назаренко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу

