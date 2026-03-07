Рейтинг@Mail.ru
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260307/podrostok-ustroil-pozhar-v-zdanii-banka-v-podmoskove-1153775078.html
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.Прибывшие на место силовики установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 16-летнийй парень.В результате инцидента пострадавших нет, отметили в пресс-службе.Установление обстоятельств инцидента в отделение банка взято на прокурорский контроль.
московская область, прокуратура московской области, подмосковье, происшествия, пожар, новости
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье

В Подмосковье 16-летний подросток по заданию неизвестных устроил пожар в здании банка

15:46 07.03.2026 (обновлено: 15:54 07.03.2026)
 
© Прокуратура Московской областиВ Подмосковье 16-летний подросток устроил поджог в отделении банка
В Подмосковье 16-летний подросток устроил поджог в отделении банка
© Прокуратура Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.
"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение о том, что в одном из отделений банка расположенного на улице Вольной горит банкомат", - уточнили правоохранители.
Прибывшие на место силовики установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 16-летнийй парень.

"По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - добавили в прокуратуре Московской области.

В результате инцидента пострадавших нет, отметили в пресс-службе.
Установление обстоятельств инцидента в отделение банка взято на прокурорский контроль.
Московская областьПрокуратура Московской областиПодмосковьеПроисшествияПожарНовости
 
