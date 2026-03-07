https://crimea.ria.ru/20260307/podrostok-ustroil-pozhar-v-zdanii-banka-v-podmoskove-1153775078.html

Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье

Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье

В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T15:46

2026-03-07T15:46

2026-03-07T15:54

московская область

прокуратура московской области

подмосковье

происшествия

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153774961_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_7a2595e5d1f900346ac670296a50a58c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.Прибывшие на место силовики установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 16-летнийй парень.В результате инцидента пострадавших нет, отметили в пресс-службе.Установление обстоятельств инцидента в отделение банка взято на прокурорский контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНРРоссийские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, прокуратура московской области, подмосковье, происшествия, пожар, новости