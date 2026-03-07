https://crimea.ria.ru/20260307/podrostok-ustroil-pozhar-v-zdanii-banka-v-podmoskove-1153775078.html
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов.
2026-03-07T15:46
2026-03-07T15:46
2026-03-07T15:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В подмосковном поселке Путилково Красногорского округа подросток устроил пожар в здании банка по заданию неизвестных кураторов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.Прибывшие на место силовики установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 16-летнийй парень.В результате инцидента пострадавших нет, отметили в пресс-службе.Установление обстоятельств инцидента в отделение банка взято на прокурорский контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНРРоссийские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуВ Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
