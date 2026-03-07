https://crimea.ria.ru/20260307/peshkom-po-zhivopisnym-mestam--v-yalte-provedut-besplatnye-ekskursii-1153732745.html

Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии

Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии

Целую серию бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Ялте весной, сообщили в четверг в администрации курорта. РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Целую серию бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Ялте весной, сообщили в четверг в администрации курорта.По данным администрации, первая экскурсия стартует 20 марта, в 11 часов от клуба Моряков по улице Рузвельта, 1. Записаться можно по телефону +7978770-93-57.В это же время 3 апреля группа выдвинется от остановки "Харакс", запись по телефону +7978842-73-26. 17 апреля участники экскурсии отправятся по маршруту также в 11 часов от автостанции Алупки, предварительно записавшись по номеру 7(978)778-45-74.Организаторы подчеркивают, что запись обязательна, поскольку места в группах ограничены. При этом в мэрии обещают провести еще девять бесплатных экскурсий по Ялте, Симеизу, Форосу, Гурзуфу, Гаспре и Алупке до конца года.На экскурсии в Крыму чаще всего ходят люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – старше 50, сообщала ранее гид и историк Екатерина Солнце. При этом молодежь выбирает экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсииКонкурс авторских экскурсий пройдет в КрымуКакой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов

