Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
Целую серию бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Ялте весной, сообщили в четверг в администрации курорта.
2026-03-07T08:44
2026-03-07T08:44
экскурсии
ялта
большая ялта
янина павленко
крым
туризм
туризм в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Целую серию бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Ялте весной, сообщили в четверг в администрации курорта.По данным администрации, первая экскурсия стартует 20 марта, в 11 часов от клуба Моряков по улице Рузвельта, 1. Записаться можно по телефону +7978770-93-57.В это же время 3 апреля группа выдвинется от остановки "Харакс", запись по телефону +7978842-73-26. 17 апреля участники экскурсии отправятся по маршруту также в 11 часов от автостанции Алупки, предварительно записавшись по номеру 7(978)778-45-74.Организаторы подчеркивают, что запись обязательна, поскольку места в группах ограничены. При этом в мэрии обещают провести еще девять бесплатных экскурсий по Ялте, Симеизу, Форосу, Гурзуфу, Гаспре и Алупке до конца года.На экскурсии в Крыму чаще всего ходят люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – старше 50, сообщала ранее гид и историк Екатерина Солнце. При этом молодежь выбирает экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсииКонкурс авторских экскурсий пройдет в КрымуКакой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
ялта
большая ялта
крым
Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии

Серию бесплатных пешеходных экскурсий устроят в Ялте весной – мэрия

08:44 07.03.2026
 
Южный берег Крыма. Экскурсии в Алупке
Южный берег Крыма. Экскурсии в Алупке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Целую серию бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Ялте весной, сообщили в четверг в администрации курорта.
"В межсезонье подготовили для вас настоящий подарок – 12 бесплатных экскурсий по самым живописным и известным уголкам Большой Ялты! Пройдем от Гурзуфа до Фороса, заглянем в старые парки и даже покорим легендарный Аю-Даг", - сказано в сообщении.
По данным администрации, первая экскурсия стартует 20 марта, в 11 часов от клуба Моряков по улице Рузвельта, 1. Записаться можно по телефону +7978770-93-57.
В это же время 3 апреля группа выдвинется от остановки "Харакс", запись по телефону +7978842-73-26. 17 апреля участники экскурсии отправятся по маршруту также в 11 часов от автостанции Алупки, предварительно записавшись по номеру 7(978)778-45-74.
Организаторы подчеркивают, что запись обязательна, поскольку места в группах ограничены. При этом в мэрии обещают провести еще девять бесплатных экскурсий по Ялте, Симеизу, Форосу, Гурзуфу, Гаспре и Алупке до конца года.
На экскурсии в Крыму чаще всего ходят люди от 30 до 35 лет. Вторая половина аудитории – старше 50, сообщала ранее гид и историк Екатерина Солнце. При этом молодежь выбирает экскурсии в различных прогрессивных форматах – иммерсивные или же театральные.
