Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников
За обострение между Азербайджаном и Ираном ответственны США и Израиль – Захарова
© Кадр видео из соцсетейВзрыв и пожар в аэропорту Нахичевани после падения беспилотника
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Обострение отношений между Азербайджаном и Ираном в связи с ударом по Нахичевани является прямой ответственностью США и Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань. Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент республики Ильхам Алиев.
"Как неоднократно ранее предупреждала российская сторона, данная военная авантюра может самым негативным образом сказаться на безопасности всех стран региона, прежде всего соседей Ирана. Так и случилось. Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает", – сказано в ответе Захаровой, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Что же касается напряженности между Азербайджаном и Ираном, по ее словам, Москва призывает обе стороны проявлять максимальное благоразумие и не создавать новые разделительные линии в регионе. Она также подчеркнула, что Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в ближневосточном регионе на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.
"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с крайне опасным развитием ситуации в регионе Ближнего и Среднего Востока, которая была вызвана ничем не спровоцированной незаконной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана под абсолютно надуманными предлогами. Действуя в нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, эти страны пытаются свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве-члене ООН за отказ подчиниться "коллективному Западу", - оценила она в целом ситуацию на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.
Читайте также на РИА Новости Крым: