Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников

Обострение отношений между Азербайджаном и Ираном в связи с ударом по Нахичевани является прямой ответственностью США и Израиля. Об этом заявила официальный... 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Обострение отношений между Азербайджаном и Ираном в связи с ударом по Нахичевани является прямой ответственностью США и Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань. Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент республики Ильхам Алиев.Что же касается напряженности между Азербайджаном и Ираном, по ее словам, Москва призывает обе стороны проявлять максимальное благоразумие и не создавать новые разделительные линии в регионе. Она также подчеркнула, что Россия готова активно помогать поиску путей незамедлительного прекращения кровопролития в ближневосточном регионе на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран постановил не атаковать соседние страны первымПутин обсудил с президентом Ирана нападение США и ИзраиляВоенные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев

