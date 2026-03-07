Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
Российские военные уничтожили очередной вражеский военный вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T12:51
2026-03-07T12:51
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
украина
вертолет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вражеский военный вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникам, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери Киева: новые цифры МинобороныМассированный удар по Украине: что уничтоженоВо время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина, вертолет
Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов

Минобороны: российские военные уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ

12:51 07.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вражеский военный вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России.
"Уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – сказано в сводке.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникам, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средствами ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотников самолетного типа.
Лента новостейМолния