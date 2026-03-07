https://crimea.ria.ru/20260307/novosti-svo-kievskiy-rezhim-lishilsya-esche-odnogo-vertoleta-i-200-dronov-1153772374.html

Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов

Российские военные уничтожили очередной вражеский военный вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили очередной вражеский военный вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Об этом сообщается в субботней сводке Минобороны России.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникам, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средствами ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 200 беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери Киева: новые цифры МинобороныМассированный удар по Украине: что уничтоженоВо время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ

