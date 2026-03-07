Рейтинг@Mail.ru
Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/nochnye-vzryvy-na-ukraine--razbita-zheleznodorozhnaya-infrastruktura-1153768500.html
Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T09:33
2026-03-07T09:34
удары по украине
украина
железная дорога
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_32:20:773:437_1920x0_80_0_0_a2bf00da04405b71b9338653c0f51783.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Укрзализныця".По данным пресс-службы, в этой связи, поезда, следующие через указанные регионы, задерживаются в пути.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинииУдары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнемРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_136:34:800:532_1920x0_80_0_0_2087dcfc842f31ccc91b4770efdb76b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, украина, железная дорога, новости, новости сво
Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура

На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

09:33 07.03.2026 (обновлено: 09:34 07.03.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Укрзализныця".
"В результате массированной атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты", - сказано в сообщении компании.
По данным пресс-службы, в этой связи, поезда, следующие через указанные регионы, задерживаются в пути.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
 
Удары по УкраинеУкраинаЖелезная дорогаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Севастополе перекрыли движение морского транспорта
09:33Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
08:44Пешком по живописным местам – в Ялте проведут бесплатные экскурсии
08:01124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России
07:48Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту
07:13Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
22:36Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
22:13По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
22:03В Вашингтоне назвали сроки окончания военной операции против Ирана
21:51В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
21:39К Луне летит опасный астероид
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
Лента новостейМолния