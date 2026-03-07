https://crimea.ria.ru/20260307/nochnye-vzryvy-na-ukraine--razbita-zheleznodorozhnaya-infrastruktura-1153768500.html

Ночные взрывы на Украине – разбита железнодорожная инфраструктура

На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. На Украине в результате ночных взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Укрзализныця".По данным пресс-службы, в этой связи, поезда, следующие через указанные регионы, задерживаются в пути.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам транспортной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинииУдары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнемРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

