https://crimea.ria.ru/20260307/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-v-krymu--rossiyane-edut-v-yaltu-1153733275.html

Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту

Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T07:48

2026-03-07T07:48

2026-03-07T07:48

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

новости крыма

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729908_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2a4078c5d86854fbdd4785b54c9f3619.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар –РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собравшие по 11% бронирований в этот период, на втором месте – Сочи, а на третьем – Краснодар – 8% и 3% соответственно", - выяснили аналитики сервиса.Средний чек за номер в Москве составит 4237 рублей, в Питере – 3417, в Сочи – 4015, в Краснодаре – 3741 рублей.Кроме того, в десятке лидеров оказались Казань – 4499, Геленджик – 5201, Анапа – 5107, Калининград – 3921 и Кисловодск – 3496 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года, сообщал ранее сайт сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные городаБронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летомСпрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, отдых в крыму