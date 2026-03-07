Рейтинг@Mail.ru
Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту
Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T07:48
2026-03-07T07:48
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
новости крыма
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар –РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собравшие по 11% бронирований в этот период, на втором месте – Сочи, а на третьем – Краснодар – 8% и 3% соответственно", - выяснили аналитики сервиса.Средний чек за номер в Москве составит 4237 рублей, в Питере – 3417, в Сочи – 4015, в Краснодаре – 3741 рублей.Кроме того, в десятке лидеров оказались Казань – 4499, Геленджик – 5201, Анапа – 5107, Калининград – 3921 и Кисловодск – 3496 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года, сообщал ранее сайт сервиса бронирования Твил.Ру.
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, отдых в крыму
Международный женский день в Крыму – россияне едут в Ялту

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха в длинные мартовские выходные

07:48 07.03.2026
 
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар –РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с 6 по 9 марта 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собравшие по 11% бронирований в этот период, на втором месте – Сочи, а на третьем – Краснодар – 8% и 3% соответственно", - выяснили аналитики сервиса.
Средний чек за номер в Москве составит 4237 рублей, в Питере – 3417, в Сочи – 4015, в Краснодаре – 3741 рублей.
Четвертую позицию рейтинга заняла Ялта, со средней ценой на суточное размещение в 5908 рублей.
Кроме того, в десятке лидеров оказались Казань – 4499, Геленджик – 5201, Анапа – 5107, Калининград – 3921 и Кисловодск – 3496 рублей.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года, сообщал ранее сайт сервиса бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
Спрос на Крым: почему произошел прорывной рост турпотока
 
