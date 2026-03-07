Рейтинг@Mail.ru
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
https://crimea.ria.ru/20260307/mezhdunarodnyy-aeroport-dubaya-priostanovil-rabotu-na-neopredelennyy-srok-1153770861.html
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы сил противовоздушной обороны. РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы сил противовоздушной обороны.Эмиратская авиакомпания Emirates ранее в субботу сообщила о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него на фоне работы ПВО.Идущие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.
Новости
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок

Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок

10:56 07.03.2026 (обновлено: 11:00 07.03.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы сил противовоздушной обороны.
"Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу ради безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей. Все процедуры проводятся в соответствии с протоколами безопасности", - сообщил медиаофис властей эмирата.
Эмиратская авиакомпания Emirates ранее в субботу сообщила о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него на фоне работы ПВО.
Идущие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
