https://crimea.ria.ru/20260307/mezhdunarodnyy-aeroport-dubaya-priostanovil-rabotu-na-neopredelennyy-srok-1153770861.html
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы сил противовоздушной обороны. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T10:56
2026-03-07T10:56
2026-03-07T11:00
оаэ
авиасообщение
иран
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122237515_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a96091cba0fd484b2f0da7eaa5a57d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы сил противовоздушной обороны.Эмиратская авиакомпания Emirates ранее в субботу сообщила о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него на фоне работы ПВО.Идущие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
оаэ
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122237515_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f0125e5b5d2f6fcff47749dc4915b9e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ , авиасообщение, иран, в мире, новости
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок
10:56 07.03.2026 (обновлено: 11:00 07.03.2026)