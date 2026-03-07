https://crimea.ria.ru/20260307/massirovannyy-udar-po-ukraine-chto-unichtozheno-1153771957.html

Массированный удар по Украине: что уничтожено

Массированный удар по Украине: что уничтожено

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным объектам, аэродромам и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ."Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы.В Одессе в результате ночных взрывов повреждена портовая инфраструктура, сообщал ранее подконтрольный Киеву глава одесской областной военно-гражданской администрации Олег Кипер. Также на Украине ночными взрывами повреждена железнодорожная инфраструктура, произошла задержка поездов, поскольку ряд составов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно изменили маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударов возмездия нанесено по Украине – что пораженоОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по УкраинеОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

