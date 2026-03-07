https://crimea.ria.ru/20260307/lyube-kalinov-most-marshal-pesni-o-sevastopole-1152868734.html

"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о Севастополе

РИА Новости Крым, 07.03.2026

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Морской балладе "Там за туманами" всенародно любимой группы "Любэ" вот уже почти 30 лет. Эта песня – одна из самых популярных у коллектива. Она не полностью о Севастополе, этот город упоминается в перечне других баз флота, но каждый севастополец знает – строки о нем, его душе, его соседях, его близких и родных.Размеренная, хорошо подходящая для хорового исполнения "Там за туманами" открывает пятый студийный альбом группы "Песни о людях". В сборнике есть еще несколько хитов, например, "Ребята с нашего двора".Над текстом и музыкой песни потрудился талантливый тандем композитора Игоря Матвиенко и поэта Александра Шаганова. Александр Шаганов – также автор таких хитов "Любэ" как "Выйду ночью в поле с конем", "Атас", "Комбат", "От Волги до Енисея". По словам самого Шаганова, вдохновение для "Там за туманами" он почерпнул из круиза по северным морям и в том, что его отец служил на Балтийском флоте. Слова на придуманную Игорем Матвиенко музыку родились за одну ночь.Только в 1998 году шлягер получил сразу несколько музыкальных российских наград. Лидер "Любэ" Николай Расторгуев считает ее одной из лучших в своем репертуаре.Среди музыкальных произведений, упоминающих историю Севастополя, нельзя не назвать композицию под названием "Севастополь" новосибирской группы "Калинов мост", основанную в 1986 году Дмитрием Ревякиным. Ревякин признавался, что "Севастополем" он хотел показать величие русского духа солдат и офицеров Первой обороны города.Балладно-эпический романс, вошедший в золотой фонд русской рок-группы – одна из композиций альбома "Ледяной поход" 2007 года, хотя он исполнялся на концертах задолго до этого. Некоторые музыкальные критики усматривают в тексте песни аналогии с монархическими белогвардейскими песнями времен Гражданской войны.Еще один "Севастополь" появился в репертуаре Александра Маршала. Он с этой песней неоднократно выступал в городе-герое, композиция часто звучала во время Крымской весны на севастопольских улицах и площадях и стала одним из неформальных гимнов города. Сначала родились стихи, а потом музыка. Песня прочно вошла в репертуар Ансамбля песни и пляски Черноморского флота еще до 2014 года. "И знаем мы, что смерти больше нет, что с нами Бог, и в правде наша сила. А на Востоке плавится рассвет, встает с колен великая Россия", – пророчествовал Александр Маршал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

