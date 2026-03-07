https://crimea.ria.ru/20260307/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-9-utra-1153767974.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
По состоянию на 9:00 в субботу в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T09:12
2026-03-07T09:12
2026-03-07T09:29
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
крым
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f65f598c7e5decd171dc6285449632b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 в субботу в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед транспортным переходом нет.В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находились 135 транспортных средств.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиЗа 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мостуГолограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36e6e0ce473c5f74eeb0b621eddd2b4f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мост, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма, крым, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
Крымский мост сейчас - в очереди 80 машин
09:12 07.03.2026 (обновлено: 09:29 07.03.2026)