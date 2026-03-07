Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра
По состоянию на 9:00 в субботу в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 в субботу в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Керчи очереди перед транспортным переходом нет.В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находились 135 транспортных средств.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиЗа 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мостуГолограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
Крымский мост сейчас - обстановка на 9 утра

09:12 07.03.2026 (обновлено: 09:29 07.03.2026)
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 9:00 в субботу в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Керчи очереди перед транспортным переходом нет.
В пятницу вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон находились 135 транспортных средств.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Голограмма "Мосфильма": как украинцы не хотели верить в Крымский мост
