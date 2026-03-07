https://crimea.ria.ru/20260307/krymchane-stali-menshe-zhalovatsya-na-zdravookhranenie-1153742873.html

Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение

Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение

Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации... РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев по итогам встреч с избирателями во время так называемой региональной недели.По его мнению, качество здравоохранения в Крыму очень сильно выросло благодаря реализации государственной программы и усилиям местных властей.В январе текущего года председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель рассказала, что в здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля.А министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров заявил, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, по которой республика будет закреплять выпускников медвузов за больницами для решения кадрового дефицита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудованиеДиспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очередиДиспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди

