Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение – депутат Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев по итогам встреч с избирателями во время так называемой региональной недели.
"Я обратил внимание на одну особенность: крымчане стали меньше жаловаться на наше здравоохранение. Если раньше приходили жалобы, что не пролечили, не могут попасть на прием, узкие специалисты очень заняты и загружены, то сейчас по-другому приходят", – поделился Ивлев.
По его мнению, качество здравоохранения в Крыму очень сильно выросло благодаря реализации государственной программы и усилиям местных властей.
"Оценки людей изменились в позитивную сторону. Этим надо гордиться, но успокаиваться нельзя, проблем еще на самом деле много", – резюмировал Ивлев.
В январе текущего года председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель рассказала, что в здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля.
А министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров заявил, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, по которой республика будет закреплять выпускников медвузов за больницами для решения кадрового дефицита.
