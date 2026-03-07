Рейтинг@Mail.ru
Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение
Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение
Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев по итогам встреч с избирателями во время так называемой региональной недели.По его мнению, качество здравоохранения в Крыму очень сильно выросло благодаря реализации государственной программы и усилиям местных властей.В январе текущего года председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель рассказала, что в здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля.А министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров заявил, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, по которой республика будет закреплять выпускников медвузов за больницами для решения кадрового дефицита.
крым, леонид ивлев, государственная дума рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, медицина, новости крыма
Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение

Крымчане стали меньше жаловаться на здравоохранение – депутат Госдумы

10:43 07.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНовая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
Новая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Крымчане стали меньше обращаться с жалобами на оказание медицинской помощи. Это связано с качественным ростом в сфере здравоохранения благодаря реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Ивлев по итогам встреч с избирателями во время так называемой региональной недели.

"Я обратил внимание на одну особенность: крымчане стали меньше жаловаться на наше здравоохранение. Если раньше приходили жалобы, что не пролечили, не могут попасть на прием, узкие специалисты очень заняты и загружены, то сейчас по-другому приходят", – поделился Ивлев.

По его мнению, качество здравоохранения в Крыму очень сильно выросло благодаря реализации государственной программы и усилиям местных властей.

"Оценки людей изменились в позитивную сторону. Этим надо гордиться, но успокаиваться нельзя, проблем еще на самом деле много", – резюмировал Ивлев.

В январе текущего года председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель рассказала, что в здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля.
А министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров заявил, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральный программ и новой системы обучения, по которой республика будет закреплять выпускников медвузов за больницами для решения кадрового дефицита.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудование
Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЛеонид ИвлевГосударственная Дума РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоМедицинаНовости Крыма
 
