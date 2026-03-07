Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 7 марта
Какой сегодня праздник: 7 марта
Какой сегодня праздник: 7 марта
Какой сегодня праздник: 7 марта
7 марта мир прогуливает уроки, в этот день в 1876 году запатентовали телефон, а в 1878-м родился художник Борис Кустодиев.
2026-03-07T00:00
2026-03-07T00:00
Какой сегодня праздник: 7 марта

Что празднуют в России и в мире 7 марта

00:00 07.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТелефонный аппарат
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. 7 марта мир прогуливает уроки, в этот день в 1876 году запатентовали телефон, а в 1878-м родился художник Борис Кустодиев.

Что празднуют в мире

Мало найдется учеников, которые ни разу не пропускали занятия в школе. Родители и учителя ведут борьбу с таким явлением. Но существует один день в году, когда пропускать учебу разрешается (но это не точно). Речь о Дне прогуливания уроков, который приходится на 7 марта.
Еще сегодня отмечают Дeнь теплoгo oдeялa, Дeнь тюльпaнoв, Дeнь cуxиx зaвтpaкoв. Имeнины у Вapвapы, Елизaвeты, Иpины, Виктopa, Влaдимиpa, Cepгeя, Aндpeя, Миxaилa, Cтeпaнa, Никoлaя, Ивaнa, Федopa, Филиппa, Иocифa, Мaвpикия, Aфaнacия, Титa, Филapeтa, Aнфиcы, Пpacкoвьи.

Знаменательные события

В 321 году римский император Константин I Великий объявил в империи воскресенье постоянным выходным днем.
В 1876 году шотландский ученый Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.
В 1912 году норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен известил о покорении Южного полюса.
В 1960 году в СССР была сформирована первая группа космонавтов, состоявшая из двадцати военных летчиков.

Кто родился

В 1865 году, на свет появился французский писатель, покровитель искусств Робер де Монтескью – "образец" эстетизма как стиля жизни. В 1908 году Монтескью приобрел знаменитый "Розовый дворец" (Ла-Везина, северная Франция). Он также является автором множества стихов, трех романов и мемуарных книг.
7 марта 1878 года родился художник, мастер психологического портрета и талантливый бытописатель, запечатлевший сцены русских будней и праздников, Борис Кустодиев. Известные картины художника: "Масленица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Вербный торг у Спасских ворот".
Также 7 марта родились советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, солист группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр, британская актриса Рэйчел Вайс, американская актриса Дженна Фишер и другие.
