https://crimea.ria.ru/20260307/kak-shkoly-kryma-osnascheny-dlya-obucheniya-detey-invalidov--1153711847.html

Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов

Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов

Общеобразовательные школы Крыма, большинство из которых строились больше полувека назад, имеют минимальные условия, необходимые для детей с ограниченными... РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T21:17

2026-03-07T21:17

2026-03-07T21:17

радио "спутник в крыму"

счетная палата крыма

евгений костылев

крым

новости крыма

доступная среда

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151710940_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f5b0edf2dd8c4f74547eef71e27afd40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Общеобразовательные школы Крыма, большинство из которых строились больше полувека назад, имеют минимальные условия, необходимые для детей с ограниченными возможностями. Новые учреждения обеспечены всем по современным стандартам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев.По его словам, в республике далеко не все школы могут похвастаться полной доступностью для детей с ограничениями здоровья. Но минимальные условия для детей с заболеваниями, конечно, обеспечены.Это значит, что не во всех школах республики есть таблички со шрифтом Брайля, но практически во всех присутствуют, например, пандусы, пояснил он.Что касается доступности санитарных зон (туалеты и умывальники с расширенными дверьми и пр.), то она в большинстве случаев обеспечивается во время проведения капремонтов в крымских школах, однако не везде это сделать возможно.Что касается новых учебных заведений, которые строятся в Крыму, то к ним, по словам Костылева, вопросов в части доступности для детей-инвалидов нет никаких."Те школы новые, которые сейчас построены – "Лицей Крымской весны", Трехпрудненская школа, в Добровской долине у нас Заречненская школа построена и так далее – там, конечно, все сделано по современным стандартам, в том числе доступной среды. Все есть", – заверил представитель ОП Крыма.Костылев подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих норм в Крыму регулярно проводят профильные ведомства."Контроль со стороны прокуратуры ежегодный происходит по этому вопросу. Роспотребнадзор регулярно выходит с мониторинговыми визитами по школам и проверяет... базовые моменты", – уточнил Костылев.На днях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в докладе о своей деятельности за 2025 год выделила пять ключевых проблем в сфере образования, в числе которых она назвала доступность общего образования для детей-инвалидов.Также в списке, который опубликовал Совфед: отсутствие единых государственных учебников, нехватка педагогов, обеспечение качественного питания для школьников и буллинг (травля) в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроются четыре новые школы в этом году Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

счетная палата крыма, евгений костылев, крым, новости крыма, доступная среда, мнения