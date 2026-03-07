https://crimea.ria.ru/20260307/kak-shkoly-kryma-osnascheny-dlya-obucheniya-detey-invalidov--1153711847.html
Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
Общеобразовательные школы Крыма, большинство из которых строились больше полувека назад, имеют минимальные условия, необходимые для детей с ограниченными... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T21:17
2026-03-07T21:17
2026-03-07T21:17
радио "спутник в крыму"
счетная палата крыма
евгений костылев
крым
новости крыма
доступная среда
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151710940_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f5b0edf2dd8c4f74547eef71e27afd40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Общеобразовательные школы Крыма, большинство из которых строились больше полувека назад, имеют минимальные условия, необходимые для детей с ограниченными возможностями. Новые учреждения обеспечены всем по современным стандартам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев.По его словам, в республике далеко не все школы могут похвастаться полной доступностью для детей с ограничениями здоровья. Но минимальные условия для детей с заболеваниями, конечно, обеспечены.Это значит, что не во всех школах республики есть таблички со шрифтом Брайля, но практически во всех присутствуют, например, пандусы, пояснил он.Что касается доступности санитарных зон (туалеты и умывальники с расширенными дверьми и пр.), то она в большинстве случаев обеспечивается во время проведения капремонтов в крымских школах, однако не везде это сделать возможно.Что касается новых учебных заведений, которые строятся в Крыму, то к ним, по словам Костылева, вопросов в части доступности для детей-инвалидов нет никаких."Те школы новые, которые сейчас построены – "Лицей Крымской весны", Трехпрудненская школа, в Добровской долине у нас Заречненская школа построена и так далее – там, конечно, все сделано по современным стандартам, в том числе доступной среды. Все есть", – заверил представитель ОП Крыма.Костылев подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих норм в Крыму регулярно проводят профильные ведомства."Контроль со стороны прокуратуры ежегодный происходит по этому вопросу. Роспотребнадзор регулярно выходит с мониторинговыми визитами по школам и проверяет... базовые моменты", – уточнил Костылев.На днях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в докладе о своей деятельности за 2025 год выделила пять ключевых проблем в сфере образования, в числе которых она назвала доступность общего образования для детей-инвалидов.Также в списке, который опубликовал Совфед: отсутствие единых государственных учебников, нехватка педагогов, обеспечение качественного питания для школьников и буллинг (травля) в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроются четыре новые школы в этом году Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151710940_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1848d325ff7e60f3d9eb15547b789f5a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
счетная палата крыма, евгений костылев, крым, новости крыма, доступная среда, мнения
Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
Школы Крыма минимально оборудованы для обучения детей с ограниченными возможностями
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым.
Общеобразовательные школы Крыма, большинство из которых строились больше полувека назад, имеют минимальные условия, необходимые для детей с ограниченными возможностями. Новые учреждения обеспечены всем по современным стандартам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил советник председателя Общественной палаты РК по образованию Евгений Костылев.
По его словам, в республике далеко не все школы могут похвастаться полной доступностью для детей с ограничениями здоровья. Но минимальные условия для детей с заболеваниями, конечно, обеспечены.
Это значит, что не во всех школах республики есть таблички со шрифтом Брайля, но практически во всех присутствуют, например, пандусы, пояснил он.
"Либо это архитектурная конструкция, либо приставные системы, которые помогают поднять ребенка на коляске. Есть спецзвонки, чтобы охранник мог увидеть, когда ребенок пришел и не может подняться. И есть камеры видеонаблюдения, и дежурный администратор может проследить. В большинстве школ базовые моменты, связанные с доступом ребенка, как минимум на первый этаж, обеспечены", – добавил Костылев.
Что касается доступности санитарных зон (туалеты и умывальники с расширенными дверьми и пр.), то она в большинстве случаев обеспечивается во время проведения капремонтов в крымских школах, однако не везде это сделать возможно.
"Большинство школ в нашей республике были построены в 1950-е, 1960-е, 1970-е годы, когда такие вопросы не решались – нужно было просто строить школы, потому что их не хватало. И не всегда можно при капитальном ремонте предусмотреть расширение проемов: есть определенные нюансы", – пояснил Костылев.
Что касается новых учебных заведений, которые строятся в Крыму, то к ним, по словам Костылева, вопросов в части доступности для детей-инвалидов нет никаких.
"Те школы новые, которые сейчас построены – "Лицей Крымской весны", Трехпрудненская школа, в Добровской долине у нас Заречненская школа построена и так далее – там, конечно, все сделано по современным стандартам, в том числе доступной среды. Все есть", – заверил представитель ОП Крыма.
Костылев подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих норм в Крыму регулярно проводят профильные ведомства.
"Контроль со стороны прокуратуры ежегодный происходит по этому вопросу. Роспотребнадзор регулярно выходит с мониторинговыми визитами по школам и проверяет... базовые моменты", – уточнил Костылев.
На днях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в докладе о своей деятельности за 2025 год выделила пять ключевых проблем в сфере образования, в числе которых она назвала доступность общего образования для детей-инвалидов.
Также в списке, который опубликовал Совфед: отсутствие единых государственных учебников, нехватка педагогов, обеспечение качественного питания для школьников и буллинг (травля) в школах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: