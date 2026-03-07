https://crimea.ria.ru/20260307/gruzovik-sbil-dvukh-podrostkov-na-pitbayke-pod-sudakom-1153777725.html
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
Двое подростков 13-ти и 16-ти лет пострадали в ДТП под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T18:13
2026-03-07T18:13
2026-03-07T18:21
крым
судак
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
дети
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Двое подростков 13-ти и 16-ти лет пострадали в ДТП под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму. ДТП произошло в субботу в селе Морское. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля "Газ" при развороте не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущемся сзади в попутном направлении питбайком, которым управлял 13-ти летний. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе доступа к питбайку подростка.Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
судак
2026
Новости
18:13 07.03.2026 (обновлено: 18:21 07.03.2026)