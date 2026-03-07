Рейтинг@Mail.ru
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
Двое подростков 13-ти и 16-ти лет пострадали в ДТП под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Двое подростков 13-ти и 16-ти лет пострадали в ДТП под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму. ДТП произошло в субботу в селе Морское. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля "Газ" при развороте не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущемся сзади в попутном направлении питбайком, которым управлял 13-ти летний. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе доступа к питбайку подростка.Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Двое подростков 13-ти и 16-ти лет пострадали в ДТП под Судаком. Дети ехали по дороге на питбайке и попали под колеса грузовика. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
ДТП произошло в субботу в селе Морское. По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля "Газ" при развороте не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущемся сзади в попутном направлении питбайком, которым управлял 13-ти летний.
"В результате ДТП оба несовершеннолетних — водитель питбайка и его пассажир 2009 года рождения — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе доступа к питбайку подростка.
Прокуратура Крыма поставила на контроль установление обстоятельств ДТП.
