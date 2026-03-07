https://crimea.ria.ru/20260307/gibel-aktrisy-vedunovoy--podrobnosti-smertelnogo-dtp-1153777021.html

Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, пишет РИА Новости со сслыкой на правоохранительные органы. РИА Новости Крым, 07.03.2026

дтп

происшествия

новости

мордовия

общество

утраты

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, пишет РИА Новости со сслыкой на правоохранительные органы.О гибели Ведуновой и ее дочери в ДТП в субботу сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова, по словам которой смертельная авария произошла 4 марта.Авария случилась вечером в среду на 439-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" Зубово-Полянского района. Предварительно, 77-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на "встречку", врезался в фургон "Луидор" и вылетел на обочину. Машина получила сильные повреждения всей правой стороны и багажника.Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

