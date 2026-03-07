https://crimea.ria.ru/20260307/gibel-aktrisy-vedunovoy--podrobnosti-smertelnogo-dtp-1153777021.html
Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, пишет РИА Новости со сслыкой на правоохранительные органы. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T17:21
2026-03-07T17:21
2026-03-07T18:18
дтп
происшествия
новости
мордовия
общество
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, пишет РИА Новости со сслыкой на правоохранительные органы.О гибели Ведуновой и ее дочери в ДТП в субботу сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова, по словам которой смертельная авария произошла 4 марта.Авария случилась вечером в среду на 439-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" Зубово-Полянского района. Предварительно, 77-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на "встречку", врезался в фургон "Луидор" и вылетел на обочину. Машина получила сильные повреждения всей правой стороны и багажника.Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мордовия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, новости, мордовия, общество, утраты
Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
В полиции рассказали подробности гибели актрисы Ведуновой в смертельном ДТП
17:21 07.03.2026 (обновлено: 18:18 07.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в ДТП в Мордовии, пишет РИА Новости со сслыкой на правоохранительные органы.
О гибели Ведуновой и ее дочери в ДТП в субботу сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова, по словам которой смертельная авария произошла 4 марта.
Авария случилась вечером в среду на 439-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" Зубово-Полянского района. Предварительно, 77-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на "встречку", врезался в фургон "Луидор" и вылетел на обочину. Машина получила сильные повреждения всей правой стороны и багажника.
"Водитель Renault и 70-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Сорокапятилетняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице", – сообщили правоохранители.
Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.
Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.
Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.