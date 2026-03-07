https://crimea.ria.ru/20260307/eto-ochen-trudno-tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1153777938.html

Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. Об этом американский лидер заявил во время саммита "Щит Америки" во

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. Об этом американский лидер заявил во время саммита "Щит Америки" во Флориде, пишет РИА Новости.По его словам, мир на Украине был близок множество раз и сейчас конец войны "на подходе".При этом американский лидер заявил, что участвует в усилиях по достижению мира на Украине в качестве одолжения Европе.США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели, заявлял ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сам Трамп главным препятствием на пути к миру называл главу киевского режима Владимира Зеленского.Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление МединскогоСтрашная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" СШАРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин

