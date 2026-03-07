Рейтинг@Mail.ru
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. Об этом американский лидер заявил во время саммита "Щит Америки" во РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. Об этом американский лидер заявил во время саммита "Щит Америки" во Флориде, пишет РИА Новости.По его словам, мир на Украине был близок множество раз и сейчас конец войны "на подходе".При этом американский лидер заявил, что участвует в усилиях по достижению мира на Украине в качестве одолжения Европе.США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели, заявлял ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сам Трамп главным препятствием на пути к миру называл главу киевского режима Владимира Зеленского.Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.
Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Задача по урегулированию украинского конфликта является очень трудной – Трамп

18:32 07.03.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта на Украине очень трудным. Об этом американский лидер заявил во время саммита "Щит Америки" во Флориде, пишет РИА Новости.
По его словам, мир на Украине был близок множество раз и сейчас конец войны "на подходе".

"Это очень, очень трудно… Посмотрим, что произойдет", – сказал президент США, комментируя перспективу завершения украинского конфликта.

При этом американский лидер заявил, что участвует в усилиях по достижению мира на Украине в качестве одолжения Европе.
США ожидают дополнительного прогресса по урегулированию украинского конфликта в ближайшие недели, заявлял ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сам Трамп главным препятствием на пути к миру называл главу киевского режима Владимира Зеленского.
Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.
