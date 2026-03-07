Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/drony-vsu-ustroili-okhotu-za-avto-v-khersonskoy-oblasti---est-zhertvy-1153774677.html
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T15:17
2026-03-07T15:17
херсонская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
владимир сальдо
новости сво
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144484900_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_467d74f0e774475379735c4bf03294b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавшие госпитализированы.Кроме того, в селе Виноградово под Алешками беспилотники ударили по административному зданию территориального отдела. Там выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля.Под ударов вражеских БПЛА были также Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейВ Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144484900_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1232fd6d2915a7164a1fbc406473a6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, владимир сальдо, новости сво, новые регионы россии, новости
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы

В Херсонской области один человек погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ по машинам

15:17 07.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привел к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах из-за ударов БПЛА по двум гражданским авто пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра", - написал он в Telegram.
Пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, в селе Виноградово под Алешками беспилотники ударили по административному зданию территориального отдела. Там выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
"Повреждения получили и другие гражданские объекты: ангар фермерского хозяйства в Васильевке, жилые дома в Раденске, Таврийске и Тополевке, а также магазин и автомобиль в Гладковке", - добавил Сальдо.
Под ударов вражеских БПЛА были также Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.
В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.
Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
 
Херсонская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВладимир СальдоНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
15:17Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
15:04В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
13:34Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии
13:13Сборная России взяла первую медаль на Паралимпиаде
13:02Трое малышей погибли от отравления угарным газом в Запорожской области
12:51Новости СВО: киевский режим лишился еще одного вертолета и 200 дронов
12:44Страшные потери Киева: новые цифры Минобороны
12:31Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:12Россия перешла на пятидневную рабочую неделю - как это было
Лента новостейМолния