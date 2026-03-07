https://crimea.ria.ru/20260307/drony-vsu-ustroili-okhotu-za-avto-v-khersonskoy-oblasti---est-zhertvy-1153774677.html

Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавшие госпитализированы.Кроме того, в селе Виноградово под Алешками беспилотники ударили по административному зданию территориального отдела. Там выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля.Под ударов вражеских БПЛА были также Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейВ Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей

