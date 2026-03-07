https://crimea.ria.ru/20260307/drony-vsu-ustroili-okhotu-za-avto-v-khersonskoy-oblasti---est-zhertvy-1153774677.html
Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Пострадавшие госпитализированы.Кроме того, в селе Виноградово под Алешками беспилотники ударили по административному зданию территориального отдела. Там выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля.Под ударов вражеских БПЛА были также Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава КаховкиВ Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителейВ Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
В Херсонской области один человек погиб и четверо ранены из-за атаки дронов ВСУ по машинам
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Один мужчина погиб и еще четверо получили ранения из-за целенаправленных атак дронов ВСУ по гражданским авто в 15-километровой зоне Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Горностаевке террористический удар вражеского дрона по легковому автомобилю привел к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах из-за ударов БПЛА по двум гражданским авто пострадали четыре человека. Трое мужчин, среди которых два парня 25 лет, получили сотрясение и баротравмы. Один мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение бедра", - написал он в Telegram.
Пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, в селе Виноградово под Алешками беспилотники ударили по административному зданию территориального отдела. Там выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля.
"Повреждения получили и другие гражданские объекты: ангар фермерского хозяйства в Васильевке, жилые дома в Раденске, Таврийске и Тополевке, а также магазин и автомобиль в Гладковке", - добавил Сальдо.
Под ударов вражеских БПЛА были также Алешки, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Новая Маячка и Обрывка.
В пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов
на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. Двух мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым.
Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения были эвакуированы в Крым
. По данным минздрава республики, состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
