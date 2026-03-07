Рейтинг@Mail.ru
Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня" - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня" - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
Президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца сутокСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.1 марта стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.
Новости
сша, дональд трамп, политика, новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире
Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"

Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране

14:34 07.03.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по новым целям в Иране. По словам американского лидера, он может быть нанесен уже до конца суток

"Сегодня Иран получит очень сильный удар. Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не считались целями", – цитирует РИА Новости выдержку из поста Трампа в соцсети Truth Social.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что якобы цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Удары также были нанесены по ливанской столице – Бейруту. В результате этих атак погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
1 марта стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и высокопоставленные военные чиновники. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
Москва осудила нападение США и Израиля, призвала к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель и не исключил начало наземной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру.
