Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…5.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем потеплеет до +6 градусов.

