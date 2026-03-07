https://crimea.ria.ru/20260307/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1153748695.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…5.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем потеплеет до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2, в горах -4..6; днем +5…10", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…5.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем потеплеет до +6 градусов.
