Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1153748695.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T00:01
2026-03-07T00:01
погода
погода в крыму
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
алушта
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762910_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_429f9e07767c71e815be8950e263584b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…5.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем потеплеет до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
алушта
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762910_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_da9e51c13caddd2d09549d25151485f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, алушта, феодосия, судак
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В Крыму в субботу будет солнечно

00:01 07.03.2026
 
© РИА Новости КрымВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В субботу антициклон принесет в Крым солнце, ветер утихнет и станет теплеть. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму ожидается сухая и солнечная погода благодаря влиянию антициклона. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2, в горах -4..6; днем +5…10", - отметили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +3…5.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +3, днем потеплеет до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияАлуштаФеодосияСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
22:36Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
22:13По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
22:03В Вашингтоне назвали сроки окончания военной операции против Ирана
21:51В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
21:39К Луне летит опасный астероид
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
19:59Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
19:39Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
19:21Военные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
19:07Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
Лента новостейМолния