Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"

Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин в субботу встретился в Кремле с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Глава СК доложил, что общий

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу встретился в Кремле с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Глава СК доложил, что общий имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале "Крокус сити холл" составил около 6 миллиардов рублей.Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошла 22 марта 2024 года. В "Крокус сити холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощника обвиняемых в теракте в "Крокусе" приговорили к 14 годам колонииИсполнители теракта в "Крокус Сити Холле" назвали организатораВербовали мигрантов: в Москве раскрыта ячейка исламистов

2026

Новости

