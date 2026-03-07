https://crimea.ria.ru/20260307/balaklava-buduschego-chto-postroyat-u-morya-na-meste-byvshikh-promzon-1153776772.html

Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон

Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон

В Балаклава на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T17:09

2026-03-07T17:09

2026-03-07T17:13

севастополь

балаклава

михаил развожаев

благоустройство

новости севастополя

общество

отели крыма

городская среда

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153776473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16e6193da293dfebc7b92bbf734ac1f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Балаклава на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.По его словам, пятизвездочный отель со СПА-комплексом, панорамным бассейном на террасе и конференц-залом будет рассчитан на 112 номеров, четырехзвездочный, с фитнес-центром и торговой галереей – на 185. Рядом появится новая площадь для праздников. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проектов позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор."Еще одна важная новость для центра города: поручил начать проработку документации по новому общественному пространству, которое свяжет Приморский бульвар с Карантинной бухтой. Как только проект будет готов – обязательно представим его на общественные обсуждения. Севастополю нужно больше прогулочных зон у моря", – добавил Развожаев.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницыВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат

севастополь

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, балаклава, михаил развожаев, благоустройство, новости севастополя, общество, отели крыма, городская среда, строительство