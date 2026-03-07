Рейтинг@Mail.ru
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/balaklava-buduschego-chto-postroyat-u-morya-na-meste-byvshikh-promzon-1153776772.html
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
В Балаклава на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T17:09
2026-03-07T17:13
севастополь
балаклава
михаил развожаев
благоустройство
новости севастополя
общество
отели крыма
городская среда
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153776473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16e6193da293dfebc7b92bbf734ac1f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Балаклава на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.По его словам, пятизвездочный отель со СПА-комплексом, панорамным бассейном на террасе и конференц-залом будет рассчитан на 112 номеров, четырехзвездочный, с фитнес-центром и торговой галереей – на 185. Рядом появится новая площадь для праздников. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проектов позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор."Еще одна важная новость для центра города: поручил начать проработку документации по новому общественному пространству, которое свяжет Приморский бульвар с Карантинной бухтой. Как только проект будет готов – обязательно представим его на общественные обсуждения. Севастополю нужно больше прогулочных зон у моря", – добавил Развожаев.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницыВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
севастополь
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153776473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_039cacb5e0825534b61ef4567383215e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, балаклава, михаил развожаев, благоустройство, новости севастополя, общество, отели крыма, городская среда, строительство
Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон

В Балаклаве на месте бывших промзон появятся современные туристические объекты – власти

17:09 07.03.2026 (обновлено: 17:13 07.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевМакет благоустройства Балаклавы
Макет благоустройства Балаклавы
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Балаклава на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания градостроительного совета.
"В корне бухты, там, где раньше были заброшенные промзоны, появятся пятизвездочный отель и четырехзвездочный апарт-отель. Задача – вписать новые объекты так, чтобы они не подавляли окружающую среду, а создавали достойный облик морского фасада", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевМакет благоустройства Балаклавы
Макет благоустройства Балаклавы
© Telegram Михаил Развожаев
Макет благоустройства Балаклавы
По его словам, пятизвездочный отель со СПА-комплексом, панорамным бассейном на террасе и конференц-залом будет рассчитан на 112 номеров, четырехзвездочный, с фитнес-центром и торговой галереей – на 185.
Рядом появится новая площадь для праздников. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проектов позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор.
"Еще одна важная новость для центра города: поручил начать проработку документации по новому общественному пространству, которое свяжет Приморский бульвар с Карантинной бухтой. Как только проект будет готов – обязательно представим его на общественные обсуждения. Севастополю нужно больше прогулочных зон у моря", – добавил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевМакет благоустройства Балаклавы
Макет благоустройства Балаклавы
© Telegram Михаил Развожаев
Макет благоустройства Балаклавы
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция нового объекта предполагает создание стоянки на 600 судов, всей необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.
Проект, в частности, предполагает реконструкцию двух набережных – Таврической и Назукина, а также переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замену старых инженерных сетей, решение проблемы КОС.
О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.
Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницы
В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
 
СевастопольБалаклаваМихаил РазвожаевБлагоустройствоНовости СевастополяОбществоОтели КрымаГородская средаСтроительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
18:13Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
18:04В России вводят новый ГОСТ на карандаши
17:48Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников
17:21Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
17:09Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
15:17Дроны ВСУ устроили охоту за авто в Херсонской области - есть жертвы
15:04В Крымском университете культуры будут преподавать вокал
14:41Ядерная энергетика становится частью политических манипуляций - МИД РФ
14:34Дональд Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану "уже сегодня"
14:16Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
13:48Выехал на "встречку": один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сочи
Лента новостейМолния