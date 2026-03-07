https://crimea.ria.ru/20260307/aktrisa-seriala-sklifosovskiy-vedunova-i-ee-doch-pogibli-v-avarii-1153772989.html

Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии

Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Актриса сериала "Склифосовский" Ведунова и ее дочь погибли в аварии

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в смертельное ДТП, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт попали в смертельное ДТП, сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова.Она отметила, что Ведунова была добрым человеком, который всегда проявит сочувствие и понимание, окажет поддержку и даст мудрый совет."Веселая всегда-всегда, хохотушка, друг... Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех, и так любила жизнь, а у Элиши только все начиналось", - добавила Прядко-Белоусова.Она подчеркнула, что Ведунова была талантливой, яркой и харизматичной актрисой."Все так страшно оборвалось... Как же так? Катюша, Элиша… Светлая память. Соболезнования близким. Навсегда в сердце", - заключила Прядко-Белоусова.Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.Затем Ведунова стала актрисой Московского современного художественного театра, где служила до конца жизни.Она также известна по сериалам "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и другим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

