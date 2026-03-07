https://crimea.ria.ru/20260307/Tragicheskiy-Andrey-Mironov-k-80-letiyu-lyubimogo-aktera--1119333940.html

Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера

Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера - РИА Новости Крым, 07.03.2026

Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера

Это цитата из "Правил жизни" Андрея Миронова (Эсквайр, 7 марта 2021 года). Действительно, незавидная актерская судьба - остаться в народной памяти дурковатым...

Это цитата из "Правил жизни" Андрея Миронова (Эсквайр, 7 марта 2021 года). Действительно, незавидная актерская судьба - остаться в народной памяти дурковатым Гешей Козодоевым ("Федя! Дичь!"). Поэтому РИА Новости Крым к 85-летию актера вспоминает его другим, намеренно обходя роли, которые уже набили оскомину и стали "титульными".Нам это не нужно. Потому что у нас - свой Миронов. И мы его помним и любим таким.Предлагаем в день его "формального" рождения (Миронов родился 7 марта, но родители убедили паспортистку записать дату рождения именно 8 марта - в честь международного женского праздника) попробовать уйти от формальностей и посмотреть на любимого актера не глазами массового зрителя, а чуть по-другому. "Мой друг Иван Лапшин"В роли друга Лапшина - репортера Ханина - Миронов абсолютно свободен от штампов. Никакой клоунады (если не считать попыток скрыть за хохмачеством глубинную, разрывающую боль человека, потерявшего любимую жену), никакой водевильности образа, никаких легких музыкальных номеров. Абсолютная неприкаянность и бездомье. У него остался только друг Лапшин и малый круг друзей.Самые сильные эпизоды у Миронова - это неудавшийся самострел на квартире у Лапшина и встреча с самым страшным бандитом при задержании банды. И там, и там Миронов сам на себя не похож. Точнее, не похож на свой приклеившийся образ. Когда он приходит жить к Лапшину, он обустраивается на ночь, как дома, забирает чужую подушку, даже присваивает чьи-то домашние тапки, и тут же суетливо вытаскивает из ящика замотанный в тряпку пистолет и бежит стреляться в ванную комнату. Это могло бы быть смешно: он, например, никак не может решить, в какую часть тела стрелять, возится, торопится, наклоняется с пистолетом над ванной, а в ванне замочено белье, и именно в замоченное белье уходит случайный выстрел... Но это не смешно. И в старом зеркале облезлой ванной у него совершенно отчаянные глаза, был бы ловким - все бы получилось. А в сцене, где он пытается задержать мутного паренька, вальяжно помахивая тростью, и получает нож в живот, все еще обыденнее. И страшнее. Ханин чудом выжил, но стал шутить совсем грустно. "Если я уймусь, то умру"Он родился в семье актеров - была такая пара юмористов - Менакер-Миронова. Был (по тем временам) поздним ребенком. Вырос, можно сказать, за кулисами. Рос толстым мальчиком, да что там - всю жизнь боролся с лишним весом. И никогда не отличался красотой или здоровьем, страшно мучился от тяжелого фурункулеза. А потом в его голове нашли большую аневризму - как говорили, размером с абрикос."Я часто слышу вздохи: "Горел, сгорал, сгорел". Но если попробовать найти слово, одно слово, чтобы определить эту удивительную натуру, то я, подумавши, осмелюсь произнести: "Страсть!" Он всегда страстно желал", - а это из книги Ширвиндта "Склероз, рассеянный по жизни". Конечно же, про Миронова (Ширвиндт нежно называл его Дрюсиком).Они дружили много лет, и именно Ширвиндт вынес его со сцены после разрыва аневризмы в мозгу и пытался спасти - метался по врачам, нашел каких-то светил нейрохирургии, как раз в тот момент в Риге был симпозиум... Не спас. "Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится" (Правила жизни Андрея Миронова, Эсквайр).Похоронили Миронова на Ваганьковском кладбище Москвы. Могли бы на Новодевичьем, как всех "народных", но он не успел получить звание.А вообще он был очень скромным. Вся эта всенародная любовь его немного тяготила, и это не было позой. Как-то - уже давно - Миронов был в Крыму, то ли на гастролях, то ли по другим делам. А одна замечательная женщина, как рассказывает ее сын, очень хотевшая получить автограф, сумела его об этом попросить в аэропорту Симферополя. Актер автограф дал, но сказал (наверное, своей знаменитой смущенной скороговоркой) "вы, пожалуйста, не говорите об этом, ну дал и дал". Это не было гордыней, он просто не выпячивал свою "звездность". Никогда. "Популярность лишь поначалу кажется судьбой, потом нередко это ирония судьбы" (Правила жизни, Эсквайр). Невозможно не согласиться, Андрей Александрович. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кубанская Ноябрина: с любовью о Нонне МордюковойИскусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – шестьдесят триАлиса Фрейндлих. "Мымра" с королевской осанкой

