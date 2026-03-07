https://crimea.ria.ru/20260307/14-letniy-podrostok-podzheg-zapravku-v-pitere--chto-izvestno-1153778831.html
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
2026-03-07T19:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России.Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиклассник готовил теракт в СочиПодросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестныхСожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
