Рейтинг@Mail.ru
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно - РИА Новости Крым, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260307/14-letniy-podrostok-podzheg-zapravku-v-pitere--chto-izvestno-1153778831.html
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно - РИА Новости Крым, 07.03.2026
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России. РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T19:41
2026-03-07T19:41
санкт-петербург
поджог
происшествия
теракт
уголовный кодекс
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153778717_44:0:1523:832_1920x0_80_0_0_1bdc9788122aa430e07a1e76c940c825.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России.Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиклассник готовил теракт в СочиПодросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестныхСожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
https://crimea.ria.ru/20251111/pozhiznennoe-zaklyuchenie-vveli-v-rossii-za-sklonenie-detey-k-teraktam-1150812922.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153778717_315:0:1424:832_1920x0_80_0_0_0534c80b39068efaf50278eaa53c65c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, поджог, происшествия, теракт, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, новости
14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно

В Петербурге неизвестные вынудили подростка поджечь заправку – возбуждено дело о теракте

19:41 07.03.2026
 
© СК РоссииВ Петербурге подросток по заданию неизвестных поджег заправку
В Петербурге подросток по заданию неизвестных поджег заправку
© СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России.
Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга.
"Неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки. По подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток. В результате возгорания никто не пострадал", - сказано в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
Уголовный кодекс Российской Федерации
11 ноября 2025, 16:57
Пожизненное заключение ввели в России за склонение детей к терактам
 
Санкт-ПетербургПоджогПроисшествияТерактУголовный кодексСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:51"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о Севастополе
20:38Сербия проведет совместные учения с военными НАТО и США
20:05Преступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
19:4114-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно
19:19Бастрыкин на встрече с Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
19:13США и Израиль против Ирана и атака ВСУ на Севастополь: топ недели
18:51В Феодосии отключили Вечный огонь
18:32Это очень трудно: Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
18:13Грузовик сбил двух подростков на питбайке под Судаком
18:04В России вводят новый ГОСТ на карандаши
17:48Обострение между Азербайджаном и Ираном – в МИД назвали виновников
17:21Гибель актрисы Ведуновой – подробности смертельного ДТП
17:09Балаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзон
16:57В Волгограде пострадавший при атаке ВСУ ребенок выписан из больницы
16:41В Севастополе пройдет бесплатный киномарафон в честь 8 марта
16:25"Прощальный вечер": Симоньян опровергла фейк
16:08В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века
15:59ВСУ выскакивали из-под земли в тыл: бойцы рассказали о штурме Графского
15:46Подросток устроил пожар в здании банка в Подмосковье
15:31Другой Андрей Миронов: к 85-летию любимого актера
Лента новостейМолния