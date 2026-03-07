https://crimea.ria.ru/20260307/14-letniy-podrostok-podzheg-zapravku-v-pitere--chto-izvestno-1153778831.html

14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно

14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно - РИА Новости Крым, 07.03.2026

14-летний подросток поджег заправку в Питере – что известно

В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России. РИА Новости Крым, 07.03.2026

2026-03-07T19:41

2026-03-07T19:41

2026-03-07T19:41

санкт-петербург

поджог

происшествия

теракт

уголовный кодекс

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/07/1153778717_44:0:1523:832_1920x0_80_0_0_1bdc9788122aa430e07a1e76c940c825.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге 14-летний подросток в субботу поджег заправку по заданию неизвестных. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме России.Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в поселке Металлострой Колпинского района города Санкт-Петербурга.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в этот же день в Подмосковье 16-летний парень, следуя указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиклассник готовил теракт в СочиПодросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестныхСожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске

https://crimea.ria.ru/20251111/pozhiznennoe-zaklyuchenie-vveli-v-rossii-za-sklonenie-detey-k-teraktam-1150812922.html

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, поджог, происшествия, теракт, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, новости