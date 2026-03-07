Рейтинг@Mail.ru
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России - РИА Новости Крым, 07.03.2026
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России - РИА Новости Крым, 07.03.2026
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России
В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата противника. Из них 6 - над... РИА Новости Крым, 07.03.2026
2026-03-07T08:01
2026-03-07T10:05
пво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
атаки всу
обстрелы всу
министерство обороны рф
новости
срочные новости крыма
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата противника. Из них 6 - над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство обороны России.Из них 29 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 15 – над территорией Орловской области, 11 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Рязанской области, восемь – над территорией Калужской области, семь – над территорией Воронежской области, по шесть – над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по пять – над территориями Тульской и Самарской областей, три – над территорией Липецкой области.Кроме того, три БПЛА сбиты над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, по два – над территориями Саратовской и Ульяновской областей и один – над Ивановской областью.За ночь на 6 марта дежурные средства российской ПВО сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России

124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регионами России - Минобороны

08:01 07.03.2026 (обновлено: 10:05 07.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата противника. Из них 6 - над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Из них 29 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 15 – над территорией Орловской области, 11 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Рязанской области, восемь – над территорией Калужской области, семь – над территорией Воронежской области, по шесть – над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по пять – над территориями Тульской и Самарской областей, три – над территорией Липецкой области.
Кроме того, три БПЛА сбиты над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, по два – над территориями Саратовской и Ульяновской областей и один – над Ивановской областью.
За ночь на 6 марта дежурные средства российской ПВО сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
